Marta López Álamo da la cara por su novio Kiko Matamoros

Marta López Álamo ha decidido dar un paso adelante para que Kiko Matamoros deje de sufrir ante tantos comentarios maliciosos. En estos últimos días, se ha indicado que Marta le fue infiel a Kiko con un exnovio e incluso que se había reído de él en varios comentarios.

María Patiño reconocía que Marta había contactado con ella recientemente. Además, daba a conocer el comentario que le había hecho llegar la modelo. «Entiendo y agradezco lo que tú decidiste hacer, que no es darle crédito, al menos investigar por tu cuenta y al final descubrir la verdad, que era algo totalmente falso y que en la vida haría daño o sería infiel a mi novio, porque te juro por mi vida, que en la vida le haría daño (…)’» comenzaba.

«Me hubiera gustado que me lo dijeras, pero entiendo que no tienes por qué, porque no soy tu amiga. Te juro que en la vida me reiría de él. Te escribo a título personal, como persona que entiendo que no soy de tu agrado» reconocía con sinceridad.

«Estoy muy dolida por este tipo de especulaciones. Mi relación es real, es bonita. En la vida le haría daño a mi novio, le quiero más que a mi vida. Te agradezco que, a pesar de nuestra relación distante, hayas tenido esta consideración conmigo, porque esto dice mucho de ti, porque no me conoces y te doy las gracias» concluía.

