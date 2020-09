Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros,: «en el mundo vivimos 80 000 millones de personas»

Marta López Álamo comentaba en un reciente directo en su perfil de Instagram una serie de aspectos sobre su vida y sobre su cultura general.

Marta López Álamo comentaba en un reciente directo en su perfil de Instagram una serie de aspectos sobre su vida y sobre su cultura general. Ella siempre ha indicado que le gusta mucho leer, la música clásica y todo tipo de actividades culturales. Al parecer, cultiva tanto su cuerpo como su mente.

En su charla indicaba que «Pido que no se idealice, pero tampoco que se demonice a las personas que llevan ese tipo de vida. No. Emplea tu tiempo en otra cosa. Y si te gusta el sitio al que me ido, guárdalo en tu lista de deseos para el futuro… pero no para que te compares con esa persona».

«También te digo que lo que a mí respecta y a mis amigas, las vidas que mostramos son reales. Pero sí hay casos como el que apuntas, que se intenta aparentar, pero… ¿para qué? Somos 80.000 millones de personas en el mundo… siempre va a haber alguien más rico que tú, más guapo que tú, mejor que tú… es absurdo». No pensamos que se trate de un ejemplo de su incultura, más bien de una exageración bastante habitual.

Muchos han querido recordar cuando fue elegida Miss Jaén y comentó que ella curaría el mal porque es una enfermedad que siempre ha estado ahí. Comentarios aparte, nos quedamos más con lo que dice de las influencers y con sus ganas de seguir culturizándose que con las anécdotas. Total, las hay que no saben ni escribir su nombre y están de colaboradoras en un programa.

