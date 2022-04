Marta López Álamo se hace un retoque estético de pecho

Marta López Álamo está pasando los primeros días sin su chico, Kiko Matamoros, quien ha viajado ya a Honduras para enfrentarse al reto de 'Supervivientes'. Y están siendo unas horas complicadas, no solo porque se está haciendo a la idea de una separación de larga duración de su pareja sino también porque se ha sometido a una operación estética de la que se está recuperando en este tiempo.

Después de haberse realizado unos implantes hace tiempo, la modelo ha apostado por cambiárselos, tal y como ha confesado en su Instagram, donde ha contestado a una ronda de preguntas de sus seguidores sobre operaciones estéticas, aprovechando que su madre también ha pasado por quirófano. "Ya aprovecho para contarlo", comenzaba la modelo quien confesaba que "es algo que quería hacer desde el momento en el que me puse más. Mi cuerpo no admite tanto tamaño y tampoco me gustaba en bikini o lencería".

Hace tiempo, Marta se implantó una prótesis de 380 redondas, algo con lo que no estaba cómoda. Ahora, la novia de Kiko se ha puesto unas de 315 anatómicas "que es menos de lo que tenía la primera vez que me operé". Aunque este no ha sido su único retoque estético.

Aunque en un primer momento confesaba que se había sometido a la operación por trabajo, ya que "me rechazaron en una campaña de una firma hiper importante por tener prótesis redondas", la modelo ha descartado que este haya sido el motivo principal. "No dormía cómoda, y eran demasiado para mi estructura y, además, estoy muy delgada para tener prótesis redondas. Fin. Para gustos, los colores".

A diferencia de lo que hizo en las operaciones anteriores, en esta sí está guardando absoluto reposo acompañada en este momento por su madre, tras la ausencia de Kiko: "lo malo (en mi caso) de operarte por encima del músculo es que como no duele nada me muevo mucho. Esta vez no lo estoy haciendo, porque la última vez tuve que entrar de nuevo en el quirófano como ya conté porque se me encapsuló de no estarme quieta".

