Marta López confiesa que tuvo un affaire con un miembro de la familia del Rey Felipe VI

Aunque Marta López acabó llorando en ‘Sálvame’ confesando estar cansada de ser el centro de todas las conversaciones en Mediaset, la que fue concursante de ‘Gran Hermano’ sigue acudiendo al programa de las tardes de Telecinco como colaboradora tras haber firmado un jugoso contrato con Mediaset. Y, por supuesto, su vida privada sigue dando para minutos y minutos de emisión.

Y como dice el refrán: ‘Donde dijo digo, digo Diego’, López no ha conseguido frenar los rumores sobre su vida privada y ella misma se dedica ahora a seguir engordado la larga lista de supuestos amantes que ha tenido a lo largo de su vida. El último, un familiar de Rey Felipe VI. Así es, los colaboradores del programa han conseguido sonsacarla a su compañera que uno de esos amantes con los que ha tenido un affaire es de la familia del actual Monarca.

Kiko Hernández, disgustado con su amiga Marta López | Foto: Telecinco.es

Pero aunque todas estas confesiones dan para rellenar gran parte del programa ‘Sálvame’, hay a alguien a quien le está molestando mucho todo esto. Y no es Marta López, sino sur gran amigo Kiko Hernández. El también colaborador confesó haberse arrepentido de haber iniciado esta conversación días atrás al intentar aportar datos al programa en el que trabaja. Pero tras intentar guardar silencio y ver a su amiga que seguía contando intimidades, ha estallado.

«Lo que no puedes hacer es esto. Cada día uno«, le decía el que también concursante de ‘Gran Hermano’ a Marta López durante una conexión con el programa durante la tarde del 8 de mayo. Hernández volvía de nuevo echarle la bronca a su amiga por todo lo que estaba generando aunque esta no parece estar muy de acuerdo: «Lo que te molesta es que igual tú no lo sabías«, le dice entre risas.

Kiko Hernández, harto del juego de Marta López

«Todo te viene bien. ¿Quieres párarlo y lo paras así?«, le seguía recriminando: «Si tú le dices a Rafa Mora: ‘Esto lo comenzó el lunes Kiko Hernández el lunes lo de los futbolistas’, vale, me lo como porque además ya se habían contado». Pero Marta López seguía sin verle gravedad a lo que estaba ocurriendo: «Es una tontería. Yo no le he dicho a Jorge que me preguntase esto. Yo lo que quiero parar son las cosas ofensivas«. «Está jugando a un juego muy peligroso y esta semana ha vivido las consecuencias. Pero me da igual», terminó diciendo Kiko Hernández.

Pero viendo que su amiga no iba a parar este juego, Kiko Hernández se ha puesto a jugar con sus compañeros de trabajo a que adivinasen el nombre de el famoso jugador de fútbol con el que supuestamente Marta López había tenido un affaire cuando era un importante deportista pero, eso sí, estaba soltero. Cuando esto empezó a suceder, la que ya se ofendía por el juego era Marta López que en varias ocasiones le pedía as u amigo que se callase. «Yo ya no digo nada», decía visiblemente enfadada.