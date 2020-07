Marta López cuenta cómo está Kiko Matamoros: «No le van a operar. La pancreatitis ha sido leve»

Kiko Matamoros ha vivido un contratiempo que no esperaba. El colaborador tuvo que ingresar el lunes para extirparse la vesícula, una operación que parece que no iba a conllevar ningún tipo de problema. De hecho, fue dado de alta a los dos días sin molestias pero, al día siguiente, sintió un fuerte dolor al ir a salir de casa y tuvo que acudir rápidamente al hospital.

Marta López fue junto a Kiko Matamoros en un taxi al hospital más próximo a su domicilio, ya que ni siquiera pudieron llegar al hospital en el que le habían operado. El colaborador ingresó con una fuerte pancreatitis ocasionada por problemas en el postoperatorio y tuvo que ingresar de urgencia con pronóstico de una posible intervención.

Marta López visita a Kiko Matamoros, ingresado por una pancreatitis

Su pareja, Marta López, ha vuelto a hablar con la prensa y ha dado la última hora sobre su estado de salud: «No le van a operar. Hay que esperar a que se desinflame el páncreas y hasta que no se le desinflame no va a salir de aquí. Una semana o así tiene que estar. Está con ayuno pero la pancreatitis es más leve de lo que creían. A lo mejor se va antes de 10 días». Además, la joven ha contado que todos sus hijos han estado pendientes de la salud de su padre excepto Ana Matamoros.

Matamoros al teléfono

Kiko Matamoros ha entrado por teléfono en ‘Sálvame’ para contar cómo se encuentra y se le ha visto más animado que ayer: «Tengo que estar unos días alimentado por vía intravenosa. No puedo ni beber. Los resultados de los análisis son muy positivos y está evolucionando bien la historia así que estoy tranquilo en ese sentido«. Sin embargo, la historia de los problemas entre Marta López y Ana Matamoros continúa y el colaborador se ha vuelto a pronunciar al respecto.

Kiko Matamoros junto a su novia Marta saliendo del hospital tras extirparle la vesícula

«No hay una guerra de dos, hay una guerra de uno. Marta no tiene ningún problema con Ana, es ella la que no quiere ni con ella ni conmigo. Yo la he escrito y la he dicho ‘como padre hay actitudes que no te voy a consentir. Esta acción es injusta y absurda’, pero si ella se obceca pues dejaré que el tiempo pase y a ver si de una vez se da cuenta que no tiene ningún sentido. Yo a mi hija la voy a querer toda la vida y me voy a llevar bien siempre con ella, pero no me voy a llevar bien con condiciones».