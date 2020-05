Marta López en ‘Sábado Deluxe’: «Alfonso Merlos dijo que renunciaba a tener por hijos por estar conmigo»

Marta López acudió como invitada a ‘Sábado Deluxe’ para someterse por primera vez en su vida a un polideluxe. Desde que empezó el confinamiento, Conchita ha tenido mucho trabajo con el polígrafo, y después del escándalo del ‘Merlos Place’, era de esperar que la colaboradora pasara a entrevistada para contar su verdad.

Marta López en ‘Sábado Deluxe’ | Foto: Telecinco.es

Antes de que se supiera el contenido del polígrafo sobre su relación con Alfonso Merlos, se sentó a charlar con Jorge Javier Vázquez sobre un asunto que incluso ha sido comentado por Whoopi Goldberg. «Del Alfonso que yo he conocido al que estoy viendo ahora… no entiendo nada. No entiendo que estuviera conmigo y con otras a la vez. Éramos una pareja normal. Sé que a Alfonso no le gustaría que contara cosas de pareja que no voy a contar. No me gusta que vayan por detrás con mentiras haciendo daño», ha señalado.

«En su mundo profesional no he visto nada raro. Es muy trabajador, aunque pensé que lo era porque tenía una reunión de 9 a 12, pero a saber si era una reunión. Vete tú a saber lo que está pasando. Es un apasionado de su trabajo», señaló Marta López, que a la pregunta del presentador sobre si a Merlos le gustaba el poder, ella dijo que sí. De todos modos, señaló que ella no es nadie para hablar de sus asuntos profesionales.

Marta López ahora sabe que hubo varias más

Reconoció que no conocía la existencia de la relación entre Alfonso Merlos y Alexia Rivas, pero sí estuvo mosqueada porque pensaba que estaban tonteando: «Me dice que era una persona que no me gusta«. Además, manifestó que le había llegado un rumor falso: «Dice que no me dejaba porque yo tenía mucho poder en Telecinco y que tengo un amigo destrozapersonas. Me lo han dicho, pero esto es mentira».

Marta López durante su polideluxe | Foto: Telecinco.es

«Cada mía me sale una nueva. No le doy credibilidad a todo. A Alexia, a otra, otra más que me ha contado una amiga y de otras dos me creo a otra», comentó también Marta López sobre las aventuras de Alfonso Merlos. Asimismo, aseguró que él le había dicho que era el amor de su vida: «Yo le dije que no quería tener hijos. Soy mayor, tengo 3 hijos, si te quieres ir con una chavalina vete ahora. No quiero tener hijos y él me dijo que renunciaba a tener por hijos por estar conmigo porque era el amor de su vida«.