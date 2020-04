Marta López en ‘Ya es mediodía’ sobre Alfonso Merlos: «Siento rechazo hacia él, no le reconozco»

Marta López ha acudido al plató de ‘Ya es mediodía’, programa en el que colabora, y ha sido ahí donde ha contado cómo se siente después de todo el escándalo desatado con Alfonso Merlos, quien fuera su pareja, y Alexia Rivas, reportera de ‘Socialité’. Tras producirse un encuentro el día anterior, ahora ha querido dejar claro que poco a poco se va encontrando mejor: «Estoy a días y a ratos, soy una bomba de relojería. Ahora lloro, ahora grito, ahora pataleo, ahora me duele, ahora tengo rabia, pero es verdad que estoy algo mejor».

Por otro lado, ella ha querido matizar que esta no ha sido una ruptura normal ni mucho menos, diciendo: «Una cosa es que se rompa el amor y a mí se me ha roto muchas veces, y otra cosa es cómo se rompe, la humillación, la vergüenza y todo lo demás, pero bueno, que ya lo he asumido, y no me queda más que tirar para adelante y ya está».

Marta López cuenta cómo se siente en ‘Ya es mediodía’/ Foto: telecinoo.es

Pese a que no está bien, siente que poco a poco las cosas las lleva mejor como ha seguido contando a la presentadora del programa Sonsoles Ónega: «No puede ser que esté bien pero estoy mejor que el primer día y que el segundo o el tercero, no he pasado el luto, me lo he encontrado de sopetón, y no sé qué hacer, hay veces que estoy perdida, ojalá se pare esto ya, yo creo que la película conmigo hay poco más que hablar, esta tarde va a salir otra señorita que ha estado con él, he visto las pruebas y son reales, y claro que me duele».

Entre tanto, parece que lo suyo ya está más que zanjado por Merlos y ahora todo lo que siente hacia él solo es negativo: «En este momento mi cuerpo tiene un rechazo enorme hacia este señor, yo no le reconozco, no sé quién es, ya no solo por lo mío, sino por todo lo que está haciendo, y me da muchísima pena y yo no quiero contribuir a que a este señor le vayan mal las cosas porque es una persona a la que he querido muchísimo, he creído que tenía que defender, no sé si mi honor, llámalo lo que sea, cuando su novia ha salido diciendo que es mentira y que no estaba conmigo».

Marta López viendo las declaraciones de Merlos/ Foto: telecinco.es

Pese a que no se a un momento fácil para ella, asume que todo pasa y está dispuesta a cerrar un capítulo de su vida pese a que le cueste: «A todos nos han engañad alguna vez, que no es algo para matar a nadie ni para crucificar a nadie. Se rió de mí otra vez, Sonsoles, ¿pero cómo puedes pedir respeto si no me has tenido a mí nada de nada? Si han salido ya tres señoras y sale tu novia poniéndome a mí de mentirosa«.

«Es un profesional intachable»

Entre tanto, y teniendo en cuenta que él le echó en cara que se había portado muy bien con ella y que la había ayudado, López ha querido matizar: «Que me has ayudado es porque me has puesto un abogado y ya no lo tengo, lo de que me has ayudado lo puedes quitar», eso sí, ha lanzado un órdago a su favor dejando claro que como profesional espera que no le afecte en absoluto: «Como trabajador es intachable y me da mucha pena que esto le vaya a perjudicar, y no no quiero que le perjudique, yo solo hablo de mí como mujer lo que he sentido, pero tampoco quiero que ahora se apunte al carro todo el mundo a intentar hundirle, pero quiero que me dé mi sitio». Y en relación de todo esto ha salido a relucir el que sacó estas imágenes de Merlos a la luz. Javier Negre ha dicho que prohíbe que se emitan las imágenes del ‘Merlos Place’ y Marta López se lo ha echado en cara, diciendo: «No debéis coartar la libertad de la gente»