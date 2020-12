Marta López habla por primera vez de su ruptura con Efrén Reyero al borde de las lágrimas

Este 2020 no ha sido el mejor para Marta López. Tras el escándalo debido a la infidelidad de Alfonso Merlos con Alexia Rivas en pleno confinamiento, su despido temporal de Telecinco por saltarse las medidas de seguridad instauradas por la Covid-19 y su nueva ruptura con Efrén Reyero, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no levanta cabeza. Con la nueva incorporación del extronista de ‘Mujeres hombres y viceversa’ a ‘La casa fuerte 2’ han salido más datos a la luz sobre su ruptura con la exconcursante de ‘Gran Hermano’, que tal y como ha confesado sigue teniendo sentimientos hacia él.

«Tuvimos una conversación hace dos semanas. Es verdad que yo pensé que esto se podía solucionar», ha explicado con un hilo de voz Marta López a Sonsoles Ónega. «Lo siguiente que me encuentro después de hablar con él es que es concursante de ‘La casa fuerte 2’. Me ha reventado verlo. No estaba preparada. Le respeto y cada uno tiene su vida, puede hacer lo que quiera», se sincera. Sin embargo, ha querido dejar claro que no le guarda ningún rencor y que se queda con el tiempo que han estado juntos porque «ha sido muy feliz». «No voy a juzgar a nadie. Le tengo mucho cariño porque además, le conozco desde hace 12 años. Tengo respeto a la amistad de tantos años», ha terminado diciendo a sus compañeros de ‘Ya es mediodía’.

La historia de amor de Marta López y Efrén Reyero se ha quedado en un simple romance que ha durado tan solo unos meses. La pareja se dejaba ver en actitud cariñosa en verano y antes de que terminara este atípico 2020 han decidido poner punto y final. «Me ha dejado él», desvelaba Marta López muy afectada por la situación.

La noche del domingo, Efrén Reyero se convertía en uno de los concursantes del reality de Mediaset donde también participa Isa Pantoja con quien curiosamente ya ha tenido algún que otro encuentro de fiesta. Mientras él y su ya expareja, Marta López, aseguran que no pasó nada pero sí hubo cierto flirteo mientras la concursante estaba ya con Asraf Beno -su futuro marido-, la hija de la Isabel Pantoja tan solo ha dicho que se conocen, pero como amigos, ya que afirma que es cierto que han coincidido en alguna que otra ocasión.

Es necesario recordar que esta nueva ruptura para Marta López tan solo llega unos meses después de la infidelidad de Alfonso Merlos hacia ella. Una historia que no solo acaparó titulares de la crónica social de nuestro país, sino que atravesó fronteras. La tertuliana se enteró de esta deslealtad por parte del que por aquel entonces era su pareja porque este estaba haciendo un ‘directo’ para el programa ‘Estado de Alarma’, del periodista Javier Negre, cuando de repente apareció Alexia Rivas en bikini por detrás. Mientras Merlos aseguraba que no estaba ya con Marta López, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ mostraba las pruebas en ‘Sálvame’ y ‘Sábado Deluxe’ de que el colaborador le había sido infiel porque sí estaban juntos. Una historia que acaparó horas y horas de televisión y que supuso un gran mazazo para la amiga de Kiko Hernández.