Marta López: «hace unos tres años tuve que pedir comida para mis hijos»

Marta López protagonizó el conocido como Merlos Place y desde entonces no ha dejado de sorprender con diversas declaraciones. Que te pongan los cuernos delante de toda España no es un trago sencillo para nadie, pero luego vino su irresponsabilidad en plena pandemia e incluso una ida y venida de Telecinco.

Pues bien, la ahora empresaria de una web de contactos comenta en Lecturas que tras su paso por Gran Hermano se arruinó por abrir negocios que no fueron, precisamente, tan exitosos como ella esperaba.

«Un día que ya no podía más, vi que allí no había vida, que allí me moría. Cogí a mis tres hijos y me fui a Madrid. ¡No es que no tuviera dinero, es que tenía una deuda de no sé cuánto! Eché a los inquilinos y me metí en la casa que yo tenía» comenta.

«Fui a Madrid con una mano delante y otra detrás y sola. Durmiendo en una habitación los cuatro con un radiador porque no podía encender la calefacción de la casa. No te hablo de la prehistoria, te hablo de hace tres años y medio o cuatro. Me siento orgullosísima porque he conseguido salir de la ruina».

Confiesa que «He tenido que pedir dinero para que comieran los niños. Perdí muchos amigos cuando les pedí ayuda económica». Por suerte, ahora parece estar mucho mejor y goza de buena salud económica. Que sea por muchos años y que siga generando historias de todo tipo para los programas en los que participa.

