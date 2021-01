Marta López: Los exclusivos y carísimos regalos a Kiko Matamoros por su segundo aniversario

Aseguran estar muy enamorados a pesar de la diferencia de edad. A Kiko Matamoros y a su guapa novia, Marta López Álamo, les separan 43 años, pero eso no ha sido obstáculo para que mantengan una maravillosa relación sentimental que ellos mismos se ocupan de mostrar sin complejos y presumiendo de que lo suyo es muy serio. Fue después de romper su matrimonio con Makoke y tras un frugal idilio con Cristina Pujol, cuando el colaborador de ‘Sálvame’ quedó prendado de esta jovencita de apenas 22 años, al parecer, Marta no se hizo de rogar, pues según ella misma ha comentado, el flechazo fue común.

Pocos apostaban por esta unión, nacida de la noche y las discotecas, allá por enero de 2019. Sin embargo, los días, las semanas y los meses fueron pasando y el noviazgo incipiente pasó a estar consolidado. Ahora es el propio Kiko quien presume de chica constantemente, entre sus amigos, con sus hijos o en el plató del espacio vespertino de Telecinco en el que es uno de los principales tertulianos. Por lo que dicen, Marta le cae bien a todo el mundo, no se mete con nadie e intenta que Matamoros baje el nivel de sus broncas y se vuelva más dócil, aunque eso a veces lo tiene bastante difícil. También hay quien ha querido hacerla protagonista de una rivalidad con Anita Matamoros, la hija de Kiko y Makoke que no mantiene muy buena relación con su padre, pero eso pasó de corrido por las tertulias y al final el asunto no llegó a más.

Ahora Kiko ha pasado el ecuador de los 60 y está enamorado como un pipiolo, por eso, su jovencísima novia, que bebe los vientos por su pareja, no escatima en presentes para él y ha querido ser muy espléndida con una serie de regalos que no están al alcance de todos para celebrar el segundo aniversario de su noviazgo. Su trabajo como ‘influencer’ le permite tener el bolsillo bastante lleno, ya que cuenta con 240 mil seguidores y trabaja para bastantes marcas. Además, sus gustos no son del montón, decantándose por firmas de renombre con maravillosos diseños que son un acierto para obsequiar a un ser querido, pero repetimos, si sobra el dinero.

Marta, que ha confesado que padeció anorexia y llegó a pesar unos 46 kilos al cumplir su mayoría de edad, enfermedad que ya ha superado, se acercó hasta un conocido centro comercial de Las Rozas, en Madrid para hacer sus compras. Después de agenciarse unas botas, una sudadera y un bolsito para ella, todo de la boutique de Prada, eligió un neceser, una chaqueta de plumas y unas zapatillas deportivas para su amado novio, todo ello también de Prada. El precio del neceser está en torno a los 290 euros, las zapatillas pueden costar entre 650 y 1.100 euros y el estupendo plumas ronda los 1.500 euros, unas cifras que sumadas asustan al común de los mortales.

Para la simpática ‘it girl’ todo es poco para su chico y Matamoros, que como se sabe es fijo en eso de vestir y calzar prendas de primeras marcas, seguro que ha quedado encantado con sus regalos al abrir los cautivadores paquetes. Lo próximo será estrenarlos en su silla de ‘Sálvame’, de ‘Sábado Deluxe’ o de cualquiera de los otros espacios en los que colabora en Telecinco. Aunque el neceser quizá no llegue a ser visto en directo, pues suponemos que lo dejará en el camerino con las muchas cremas o ungüentos que se eche para conservar todos los arreglos que se ha hecho en quirófano para volver a la era juvenil. Como remate apuntar un pequeño detalle, Marta López se puede haber ahorrado un dinerito si la exclusiva boutique era realmente un’ outlet’.