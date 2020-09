Marta López no soporta las verdades de Efrén Reyero y rompe su relación con él

Marta López no soporta las verdades que Efrén Reyero contó en Sábado Deluxe. A la bronca en directo le ha seguido la separación de la pareja.

Marta López no soporta las verdades que Efrén Reyero contó en Sábado Deluxe. A la bronca en directo le ha seguido la separación de la pareja. El antedicho comentó claramente que no está enamorado de Marta y que lo único que quiere es ir a Supervivientes.

Vázquez se metió en el tema de lleno indicando que los comentarios de Efrén no eran los más apropiados. Sin embargo, eran ciertos y el no mentir siempre es positivo, o eso pensamos.

Marta ha pasado el fin de semana con Makoke y Raquel Lozano. Efrén ha colgado un texto muy revelador en su perfil de Instagram en el que comenta que «hay gente que vive la vida de otros y luego hay gente como yo que vivo sin rencor porque no me lleva a amar, no tengo envidia porque no me hace feliz, no se qué es el odio porque vivo amando».

«Vivo mi vida y ya me cuesta, así que gracias por vivir mi vida, pero dejar (sic) que la viva yo» sentencia este discípulo de Paulo Coelho. Sea como sea, Efrén ha decidido bajarse del tren a tiempo, aprovechar la coyuntura, cobrar por el polígrafo y hasta siempre gracias.

Habrá que ver si Marta López no termina emparejada con alguien en breve o si aprovecha el tiempo estando soltera durante algunos meses. De ti depende que conozcamos tu opinión a este respecto. Seguro que tienes algo que comentarnos sobre la intensa vida amorosa de la concursante de Gran Hermano que mayor rentabilidad le ha sacado a su paso por la casa.

