Marta López, preocupada por Kiko Matamoros porque pertenece al grupo de riesgo en caso de tener coronavirus

Marta López ha desvelado cómo está viviendo esta complicada situación de confinamiento debido a los peligroso que es el Coronavirus. La modelo ha explicado que esta situación no ha cambiado mucho el día a día con su pareja pues a ambos les encanta pasar tiempo en casa juntos: «Me gusta mucho salir, la calle, mis amigas, me gusta mucho estar con él fuera, pero somos muy de casa, de ver pelis, de estar los dos abrazados y al final lo llevamos muy bien. No discutimos nada y estamos súperbien», ha empezado declarando a través de una videollamada.

Kiko Matamoros y Marta López posando muy felices en Oh My Club

Aun así, la influencer ha explicado que se encuentra muy preocupada por la posibilidad de que Kiko Matamoros se contagie con el Covid-19 pues es un virus que afecta en mayor medida a los hombre que a las mujeres y también a las personas de más de 60 años y él estaría en los dos grupos. Sumado a eso, el colaborador ha tenido varios problemas de salud que solo harían que incrementar el riesgo de contagio. Además, Kiko Matamoros sigue acudiendo cada tarde a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’.

«Él tiene la edad que tiene y al final es una población más de riesgo que yo, es verdad que es un hombre con mucha cabeza, se cuida y al final en Sálvame lo que hacen es una labor de entretenimiento, hay mucha gente que se pasa las cinco horas viendo el programa y les alegra la tarde. A mí, tanta información me satura un poco, me tengo que poner series y esas cosas pero sí que me da siempre miedo. Él es fuerte y ha pasado muchas cosas, es verdad que no estoy todo el rato preocupada, soy de las que pienso que cuanto más piensas una cosa más pasa, prefiero ser positiva«, ha continuado diciendo dejando claro que la pareja cumple a raja tabla todas las medidas de seguridad como lavarse las manos constantemente o no tocarse la cara.

Marta López quiere casarse y tener hijos con Kiko Matamoros

Durante la entrevista, Marta López también ha querido dejar claro que sus sentimientos por el colaborador son sinceros y que quiere casarse y tener hijos con él a pesar de la gran diferencia de edad. «El tema de la diferencia de edad no es una cosa que me importara nunca, es verdad que él se sorprendió porque siempre me dice: ‘Te tengo mucha admiración, nunca te podría hacer daño por el simple hecho de que hayas tenido los huevos de estar conmigo’. Cada persona es libre de hacer lo que quiera, yo tomo mis decisiones, soy dueña de mi vida».

Kiko Matamoros con Marta López en la entrada de la plaza de toros de Las Ventas

A pesar de eso, la modelo ha confesado que al principio de la relación si lo pasó mal pues su historia de amor comenzó con algún que otro altibajo: «Al principio yo lo pasé mal por el tema de la prensa y porque además yo estaba con mi ex, yo dejé a mi ex por él y lo pasé muy mal porque mi ex sufrió y porque lo quiero muchísimo, ha sido una persona súper importante en mi vida», ha terminado explicando agradecida de que finalmente todo saliera bien.