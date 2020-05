Marta López se derrumba en ‘Sálvame’ tras las duras palabras de Kiko Hernández: «No formo parte de este circo»

El ‘Merlos Places’ ha dado un giro de 180 grados y ahora las cosas se han vuelto en contra de Marta López, la víctima principal del caso. Tras hablar de su relación con Alfonso Merlos, el pasado de la colaboradora ha cobrado más importancia que nunca: que si ha estado con futbolistas de primera división, un conocido hombre casado y con hijos… detalles que han hecho que Marta López siga siendo el tema de conversación en ‘Sálvame’.

La tarde del miércoles 6 de mayo, Kiko Hernández conectaba con el programa desde su casa para hablar con su gran amiga acerca de lo que estaba ocurriendo en plató: «Si digo lo que opino Marta dejaría de ser mi amiga, tú te enfadarías, Alberto me despediría…«, eran sus primeras y preocupantes palabras: «Marta sabe lo que opino porque se lo he dicho en privado pero yo creo que ya está bien. ‘No juego, no juego, no juego’ pero vamos a jugar a las cinco pistas, pero vamos a jugar pero a este tema», le reprochaba a la que fue también concursante de ‘Gran Hermano’.

Marta López empezó a llorar tras escuchar a su amigo Kiko Hernández | Foto: Telecinco.es

Esta advertencia no le hacía ni pizca de gracia a la invitada que rápidamente le respondía: «¿Qué hago? ¿Me levanto y me voy? ¿Pierdo el trabajo? ¡No es justo!«, decía enfadada. «Juegas al juego que te conviene», le reprochan el también colaborador del programa. Pero Marta López todavía tenía más que decir: «Hoy lo que tienes que hacer es coger el teléfono, llamar a tu ahijado y se lo cuentas. Me preocupa porque tengo familia, niños mayores…». «Te estás pasando«, decía muy serio Kiko Hernández.

Minutos más tarde mientras López seguía siendo el tema de conversación, esta rompía a llorar en directo. «Me rompe el corazón verla así. Me mata. Si ya es duro por lo que se está pasando, ver así una amiga a la que quieres tanto…», reconocía Kiko Hernández. Jorge Javier Vázquez le pedía a su compañera que la acompañase para salir del plató e ir a una otro sitio a hablar con su amigo pero esta ya no aguantó más y estalló contra todos. «Llevo 15 días que no se los dese a nadie y ha pasado de una cosa a otra. ¿Qué hago? Me paso el día entero desmintiendo», decía entre lágrimas.

«No me voy de aquí porque necesito trabajar»

La colaboradora no ha duda en mostrar su desagrado con la imagen que estaban dando de ella: «Parece que se está mezclando una cosa con que yo me quiera hacer la víctima, cuando lo ha visto todo el mundo. Paso, prefiero que me llamen otra cosa. Ahora parece que me estoy beneficiando de esto porque soy generosa contigo y te contesto a tres preguntas. Sé dónde estoy trabajando. Pero no quiero hablar de esto», decía respecto a los reproches que le había lanzado su compañero y amigo.

Marta López estuvo a punto de irse del plató | Foto: Telecinco.es

López no dudó en reconocer que todo lo que estaba ocurriendo era muy desagradable para ella y que se había planteado más de una vez coger sus cosas e irse a su casa. «No me voy de aquí porque necesito trabajar. ¡Qué digan lo que quieran!«, decía alterada. «¿Os lo estáis pasando bien? Yo me siento aquí porque soy una curranta nata y sé como funciona el programa. Pero a mí al final me hace daño porque yo no soy esa«. La televisiva asegura que esta etapa de su vida está siendo muy complicada y que le gustaría no ser el foco de todas las miradas. «Ayer recé porque nadie hubiese visto esto. He estado a punto de no venir. Decir que formo parte o que disfruto de esto. No, no formo parte de este circo, Jorge«.