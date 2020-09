Marta López se pronuncia sobre la ruptura de Alfonso Merlos y Alexia Rivas: «Me consta que se acuerda de mí»

Ya eran los personajes del año por excelencia pero su repentina ruptura les ha vuelto a poner en el ojo del huracán. Alfonso Merlos y Alexia Rivas han puesto punto final a su relación después de cinco meses juntos y con un comienzo un tanto turbulento. Nada hacía presagiar que un romance que costó tanto consolidar y que estuvo envuelto en polémica podría acabar tan pronto.

Ha sido la propia Alexia Rivas la que ha confirmado la noticia a la revista Semana, donde ha asegurado que ambos siguen ya caminos separados pero que son grandes amigos y que no descarta que se les pueda ver juntos en alguna ocasión. Hasta el momento se habían escuchado algunos rumores que apuntaban a una posible ruptura pero no ha sido hasta ahora cuando se ha sabido a ciencia cierta.

Alexia Rivas y Alfonso Merlos paseando con el perro

Una de las opiniones más esperadas era la de Marta López y se ha pronunciado muy claramente en ‘Ya es mediodía’: «Yo teniendo a Efrén ¿voy a volver con Merlos?», decía con ironía dejando claro que no volvería con su expareja. Además, ha comentado: «A ver, en cuanto a la ruptura yo ya lo sabía, viene de hace un mes o mes y pico lo que pasa que han estado haciendo el papelón. Conozco a Alfonso, es un chico majísimo, super inteligente y me imagino que a lo mejor se ha podido aburrir un poco», lanzaba la colaboradora.

Podría volver a estar interesado en ella

Marta López ha continuado diciendo lo que piensa: «A mí no me parecía bien ni que Alfonso hubiera perdido su trabajo por lo que le pasó conmigo ni nada de nada, no volvería jamás con él, pero conozco la personalidad del Alfonso, es un chico muy trabajador y tener una señora en casa todo el día y que no trabaja… Ahora que te ha pasado esto igual deberías quitar las demandas que tienes puestas para volver a trabajar. Por ahí lo hizo mal», decía tajante.

Marta López comentando la ruptura | Foto: telecinco.es

Además, la colaboradora respondía a la pregunta de Miguel Ángel Nicolás de si cree que volverá a tirarle la caña y ella intentaba no mojarse: «No creo que tenga valor. Creo que él estuvo muy enamorado de mí pero pienso que no volvería porque sabe lo que pienso de él y no tendría valor». Sin embargo, terminaba diciendo: «Ahora, que probablemente se acuerde de mí, me consta que sí».