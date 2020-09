Marta López vuelve a televisión para aclarar las razones de su despido

Marta López ha vuelto a un plató de televisión para conceder una entrevista a ‘Sábado Deluxe’ y hablar de su despido de Mediaset semanas atrás. El motivo en ese momento se hizo saber a través de un comunicado y se hacía referencia a su conducta irresponsable en su ámbito privado con respecto a las medidas que se habían tomado el Covid-19.

Pese a que ha acudido como una invitada más, es muy probable que vuelva a ser colaboradora, puesto que ella misma ha matizado que en realidad no ha sido despedida ni se ha contagiado de coronavirus.

Marta López en ‘Sábado Deluxe’/ Foto: telecinco.es

La televisiva está dolida con algunos compañeros que no se han puesto en contacto con ella para ver cómo estaba, y ha aclarado que no se contagió: «Di un falso positivo, jamás he tenido Covid», eso sí, ha dicho que la cadena a su juicio actuó de manera responsable en ese momento. «El problema viene porque al día siguiente colgué unas imágenes que cogí de un familiar en el que había ido a lavar el coche, y ellos pensaron que yo había salido teniendo un positivo con la mala suerte de que no era yo. Pasé las pruebas a la cadena», ha matizado sobre el malentendido que ha habido con el equipo de Mediaset.

Además, ha dicho que en las imágenes que se vieron de ella con algunas amigas cumplió en todo momento con las medidas y recomendaciones, por lo que estas fotos no fueron el motivo de su salida de la cadena. «Han prescindido de mis colaboraciones«, ha matizado Marta López.

Podría volver a colaborar

Su aparición en el programa ha venido seguida de algunas tensiones con Lydia Lozano y Víctor Sandoval, dejando claro que piensan que fue muy irresponsable. «Por culpa de gente como Víctor he visto sufrir a mis hijos. Les han dicho barbaridades«, ha dicho sobre lo mal que lo ha pasado. Y ahora después de haber aclarado su situación, puede que regrese a su programa de antes: «Cuando los jefes quieran», ha dicho.