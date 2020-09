Marta López y otros famosos que han quedado por analfabetos

El vídeo que deja al descubierto la incultura de Marta López

El vídeo comenzaba muy bien. La coach Angélica León comienza explicando que le va a realizar una entrevista a la influencer Marta López con en fin de conocerla un poco más. Y así, la propia Marta comienza su presentación al explicar que “cultiva su mente y su cuerpo”. Además, asegura “que le encanta leer, escuchar música clásica y que estudia idiomas”. A lo largo de la entrevista, Marta añade: “Pido que no se idealice, pero tampoco que se demonice a las personas que llevan ese tipo de vida. No. Emplea tu tiempo en otra cosa. Y si te gusta el sitio al que me ido, guárdalo en tu lista de deseos para el futuro… pero no para que te compares con esa persona”. Pero todo se tuerce cuando la influencer asegura que “Somos 80.000 millones de personas en el mundo... siempre va a haber alguien más rico que tú, más guapo que tú, mejor que tú… es absurdo”, una cifra en la cual multiplica por 13 el número habitantes real quehay aproximadamente en el mundo.