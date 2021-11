Marta Luisa y el chamán, a corazón abierto en televisión

Los duques de Sussex no son los únicos ‘royals’ que se prestan a hablar en televisión y no especialmente de cuestiones oficiales. Marta Luisa de Noruega y su novio, el chamán Durek Verret han participado en un conocido espacio estadounidense en el que han explicado algunos de los detalles de su intensa y especial relación.

La hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega, a quien hace apenas unos días vimos vestida de gala en la cena que la familia real ofreció en Oslo por la visita de Máxima y Guillermo, se ha sentado en el plató de la periodista Tamron Hall. En una sincera entrevista, la Princesa ha revelado cómo fueron los inicios de su romance con el chamán, así como las dificultades a las que la pareja ha tenido que hacer frente.

“Yo debería estar con un consejero delegado, con un lord o alguien así, de alto nivel. Estar con un chamán es algo extremadamente fuera de lo normal. Es una locura”, ha dicho en alguna ocasión la Princesa. Sin embargo, casi dos años después de comenzar su historia de amor y con una pandemia global de por medio -durante la cual han estado la mayor parte del tiempo separados-, Marta Luisa y el chamán están más felices que nunca. De hecho, no han faltado entre ellos las muestras de cariño y complicidad, e incluso se han atrevido a bailar ante las cámaras.

La hermana del príncipe Haakon, que en alguna ocasión ha dicho que nunca ha querido ser reina, ha asegurado que sintió una conexión muy especial cuando conoció a Verret: “es como si me hubiera reencontrado con un viejo amigo”, ha recalcado. A pesar de las críticas que han recibido por sus orígenes tan opuestos y por la delicada situación a la que han tenido que enfrentarse a raíz del suicidio de Ari Behn, su relación ha salido fortificada.“Entrar en su vida siendo una persona de piel oscura, una persona que representa el tono de piel melanificado, siendo un chamán, a mucha gente no le gusta la idea”, ha dicho el chamán, que ha asegurado que incluso en un momento dado, Marta Luisa llegó a sugerirle que dejaran su relación. “Ella me dijo: Si no quieres estar en esto, podemos irnos. Estoy bien. Esta es la vida de un miembro de la realeza. Cualquiera que entre en mi vida y mi familia, esto es lo que va a tener que soportar’, y la miré a los ojos y ella estaba llorando y le dije: ‘Pasaré por el fuego contigo. Pasaré por el hielo contigo. Pasaré por cualquier cosa que se nos arroje porque nuestro amor puede resistir cualquier cosa”, ha recordado.

Tanto Marta Luisa como su novio están absolutamente convencidos de que estaban predestinados a estar juntos. El chamán ha contado que, cuando era un adolescente, su madre le dijo que algún día se casaría con una princesa de Noruega. Una ‘profecía’ que cada vez tiene más visos de hacerse realidad, aunque por ahora no han puesto fecha a una posible boda, que sería, sin duda, el broche final a una historia de amor de cuento de hadas.

Lo que por ahora no va a tener lugar es el traslado de la Princesa a California, a pesar de los rumores que ha habido en los últimos tiempos. La pareja continuará su relación por separado y Marta Luisa va a estar a caballo entres su casa y Estados Unidos.