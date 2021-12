Marta Ortega: los tres ‘hits’ de Zara que ha convertido en virales

No hay mejor manera de crear tendencia que adentrándote en ellas, y si no, que se lo digan a Marta Ortega. No cabe duda de que la gran heredera del imperio de Inditex es todo un icono de estilo tanto para las grandes marcas como para las firmas que componen la empresa de su padre. Amancio Ortega no ha perdido la oportunidad de fijarse en su hija como it girl para crear diseños que acabarían siendo todo un éxito en todas y cada una de las tiendas de Inditex. Te mostramos cuáles son.

Un vestido de novia low cost

Fue el pasado 16 de noviembre de 2018 cuando Marta Ortega se dio el “sí, quiero” con Carlos Torretta. Una fecha que pasaría a formar parte de la historia de nuestro país tanto en el ámbito del corazón como en el del estilo, dada la elección con la que la hija de Amancio Ortega decidió pasar por el altar. Dejando a un lado los tradicionales vestidos blancos, la empresaria se enfundó en un conjunto de blusa cuello perkins plisada y una falda sencilla con bolsillos laterales y con la que cubría sus zapatos por completo. El exitoso diseño estaba firmado por Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, aunque unos días más tarde podían encontrarse opciones similares a este en Zara. En el catálogo web de la marca aparecía una blusa rosa muy similar a la que lució en su boda Marta por tan solo 29,95 euros. También podíamos encontrar en la tienda una imitación de la parte inferior del look nupcial, junto a otras opciones muy similares y que también nos harían sentir como Ortega por un precio mucho inferior al que ella desembolsó en su ceremonia.

Total black a un precio irresistible

Otra de las ocasiones en la que Marta Ortega se decantó por Valentino fue en la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet. Hace tan solo unos meses, la heredera sorprendía a todos los presentes con un vestido camisero en tono fucsia con top ceñido y falda con abertura. Una opción de lo más sexy que unos días más tarde pasó a formar parte del amplio abanico de posibilidades que nos ofrece Zara a través de su página web.

Esta exitosa imitación se trata de un vestido rosa cruzado de manga larga, tejido satinado y escote en V de 49,99 euros. Un corte que ha causado sensación entre las clientas y que ya ha protagonizado otros diseños de la marca en diversos colores y formas.

Apuesta por las lentejuelas

Fue durante el desfile de Valentino de 2018 cuando Marta Ortega se decantó por un vestido blanco de flecos, toda una tendencia que durante esta temporada se ha vuelto a revalidar y acaparar la primera línea de las marcas de Inditex. Tanto es así, que en esa ocasión Zara se inspiró en su futura heredera elaborando un modelo de cuello halter también con detalles de flecos, agregándole un sinfín de lentejuelas plateadas. Una opción que salió a la luz en diciembre y con la que decenas de chicas decidieron dar la bienvenida al 2020 por todo lo alto.