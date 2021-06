Marta Peñate: «he fumado porros, ya no lo hago»

Marta Peñate ha reconocido en MTMAD una pasada adicción a los porros. La antedicha habla claro y ofrece un sincero testimonio.

Marta Peñate ha reconocido en MTMAD una pasada adicción a los porros. La antedicha habla claro y ofrece un sincero testimonio. «A raíz de aquí entenderéis muchas cosas. Siempre he sido una niña buena. Nunca he hecho nada malo en mi vida» comenzaba diciendo.

Añadía que «No he sido una porreta como tal, no he estado enganchada desde por la mañana a la noche. Me cuesta hablar del tema porque no es un tema que no me gusta tocar. Yo nunca he consumido otro tipo de sustancias, pero esta sí».

«He fumado porros, ya no lo hago» continuaba indicando que entró en contacto con los porros de la siguiente forma. «Las compañeras me dieron a probar, tenía 16 años…Me quedé como en otro mundo, como ida. No me hizo mucha gracia y empecé a hacerlo de forma esporádica. Me acostumbré a fumar por las noches, para dormir lo necesitaba. Me evadía de la realidad. Discutía con Lester y evadía los problemas así. Luego no recordaba los problemas».

«Cuando más fumé fue en el confinamiento. Intentaba que la vida se me fuera fumando. Me olvidaba de comer. Lo pasé muy mal con la muerte de mi abuelo» sentenciaba. Por suerte, Marta ha vuelto a encontrar el amor con Tony Spina y parece que a ambos le va todo bastante bien.

Esperamos tus comentarios al respecto de unas declaraciones que no dejan de sorprender por su indudable sinceridad. Seguro que tienes algo que decir sobre la vida pasada de Marta Peñate, la concursante de GH que parece haber comenzado una nueva etapa personal.

