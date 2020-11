Marta Peñate: «Lester ha estado conmigo por su bienestar económico»

Marta Peñate mantuvo una relación de 11 años con Lester y todo terminó en La Isla de las Tentaciones 2. Ahora recuerda lo sucedido con amargura.

A pesar de llorar sin lágrimas y afirmar que «dejarlo todo así ha sido espantoso, no se lo deseo a nadie. Tengo rencor hacia él y eso me hace no poder olvidarlo del todo», se le olvida que ella también se benefició a uno de los participantes sin cortarse demasiado.

Semejante actitud le granjeó no pocas críticas en las redes sociales. Sin embargo, ella sigue atacando a Lester como si fuera el único responsable de su ruptura. «¿Sabes lo duro que es que alguien haya estado contigo por su bienestar económico? Ya no siento nada hacia él, pero me duele todo. Siento rabia por todo lo que ha hecho» declaraba.

¿No será que lo que le fastidia es que el sujeto con el que tuvo relaciones no quiere ni verla y le molesta que Lester sea feliz? Sea como sea, Marta sigue abonada al escándalo y a una forma concreta de exprimir hasta la última gota de jugo de su participación en los realities.

Habrá que ver si no entra en otro en breve para seguir montando uno de sus clásicos escándalos a las primeras de cambio. De ti depende que conozcamos si te parece insoportable, sincera o todo lo contrario.

