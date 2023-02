Marta Riesco solicita la ayuda del presidente de Mediaset

Marta Riesco ha solicitado ayuda al presidente de Mediaset tras el enfrentamiento que tuvo con Cristina Porta en Las Ventas el pasado miércoles.

Marta Riesco ha solicitado ayuda al presidente de Mediaset tras el enfrentamiento que tuvo con Cristina Porta en Las Ventas el pasado miércoles. En Sálvame solo se vio que Marta parecía interrumpir a Cristina mientras le preguntaba a Ortega Cano, pero la película fue muy distinta.

Según aclara Riesco en varios vídeos publicados en su perfil de Twitter, Porta llegó a la plaza de toros con su cámara y con un guion establecido. A partir de ahí, en lugar de buscarse la vida para entrevistar a los invitados, se puso al lado de Marta a esperar a que cayera la breva. La famosa excusa de «estoy en directo en Sálvame» parece ser el salvoconducto para pasar por encima del resto de compañeros.

En el plató se criticó a Riesco, pero fueron los compañeros de prensa de Las Ventas los encargados de separar a ambas redactoras teniendo en cuenta el escándalo organizado. Marta indica que «la profesionalidad brilla por su ausencia si trabajas en un programa que ha hecho lo que ha hecho».

También añadía que «mis looks no me convierten en mejor o peor reportera. Mis exclusivas y reportajes sí. Que alguien se meta con lo “en serio” que me tomo mis outfits, me parece una crítica mediocre. Como con mi trabajo no se pueden meter, se meten con que me creo una estrella a la hora de vestirme. Pienso en la de veces que tantas y tantas personas se han ido avergonzadas a la cama porque se han reído de ellas por cómo visten o porque las han hecho ver que así no deberían vestirse. Hasta en mi colegio pasaba».

Considera Riesco que el «acoso» al que le han sometido exige la intervención de Borja Prado, el presidente de Mediaset encargado de lidiar con estos temas. Seguiremos informando.

