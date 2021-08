Martin Mester: una vida de lujo gracias a su amigo José Luis Moreno

Uno de los programas cumbre de de José Luis Moreno en televisión fue Noche de fiesta. Era el show que amenizaba las noches de los sábados a finales de los 90 y principios del 2000. Era un show entretenido en la que había coreografías grupales, actuaciones musicales de reconocidos cantantes, monólogos, actuaciones del productor con sus muñecos y también sketches cómicos. Fue en este último formato donde destacó un joven rubio, de cuerpo musculado y acento extranjero: Martin Mester. Desde ese momento participó en muchos otros programas de Moreno.

Un vínculo más allá de lo profesional

Martin Mester y José Luis Moreno en el programa ‘Calidad de vida’

Martin Mester era un habitual en las obras de José Luis Moreno, pero su vínculo se extendía mucho más allá de lo profesional. Moreno no solo le "enchufaba" en todas las galas de Nochevieja de Mediaset o en Escenas de matrimonio. La realidad es que el productor y el actor entablaron una más que estrecha amistad. Según apuntaban en Sálvame hace unas semanas, Mester llegó a vivir largas temporadas en la mansión que el ventrílocuo tiene en Boadilla del Monte.

Los años que pasó el actor checo al lado del productor madrileño le convierten en el mejor testigo y guardador de sus secretos más personales. Mester vivió largas temporadas entre las cuatro paredes del refugio más personal de Moreno, hasta que un día dejó la casa. Ambos compartían confidencias y formaban un auténtico tándem en todos los proyectos que produjo el empresario. Era su hombre de confianza.

Según el sumario de la Operación Títere, Martin Mester sería pareja de José Luis Moreno y administrador de muchas de sus sociedades, y según parece, habría sido una persona importante para desviar el dinero del productor al extranjero.

Martin Mester lejos de José Luis Moreno en este momento tan difícil

Martin Mester en Instagram, en una de sus muchas publicaciones en el gimnasio

El mismo día que conocíamos la noticia de la detención de José Luis Moreno, Martin Mester publicaba en su Instagram la frase: "Olvidemos el mundo que nos rodea y hagamos nuestro propio pequeño". Se puede tomar como una indirecta de lo más rotunda. El actor de la República Checa dejaba claro que solo quiere disfrutar de su vida olvidando la figura del que fuera su amigo y del que le otorgase la oportunidad de vivir la vida de lujo que lleva ahora mismo.

Otra cosa que puede llamar la atención es su biografía de Instagram: “Sé positivo y feliz todos los días”. Sin duda, toda una declaración de intenciones en este momento en el que sus movimientos están siendo investigados y observados por las autoridades, los medios y los seguidores del caso policial del verano.

Debido a su estrecha relación con Moreno, los medios enseguida contactaron con el culturista para conocer su versión. Pero Mester prefirió mantenerse al margen: “Yo no sé nada, estoy fuera de España, me tengo que informar bien”. Días después también se difundía que su nombre está en el punto de mira porque habría ejercido como testaferro de algunas de las empresas de José Luis Moreno que están implicadas en la supuesta estafa. Sin embargo, después de conocer este dato que le implicaba directamente, Mester no ha cambiado ni un ápice su lujosa vida lejos de España.

Una vida de lujo

Martin Mester y su novia en un avión de Fly Emirates

Ha pasado más de una década desde que Martin Mester y Jose Luis Moreno trabajaran juntos y sus vidas ya tomaron caminos diferentes. Mientras el español continuaba con su carrera en España, Martin ha aprovechado el tiempo viajando sin parar. Además de dejarse ver por las calles de Madrid, también se le ve muy a menudo por Praga, República Checa, de dónde es el actor. Pero no solo eso, también ha estado en las islas Seychelles, las Maldivas, Suiza, Montecarlo el Caribe… El actor y su novia solo visitan lugares muy lujosos a los que, además, vuelan en aviones privados o compañías elevadas de precio y en business. Y, como no podía ser de otra forma, una vez en el destino se aloja en los hoteles y resorts más exclusivos.

Todo esto lo sabemos porque él mismo se encarga de compartirlo de forma habitual en su cuenta de Instagram, donde tiene a penas 13.000 seguidores. Visitar sus redes es sumergirse en una historia idílica y de lujo. Solo hay músculos y lugares paradisíacos en compañía de su novia, Lucy Sea, a la que supuestamente habría puesto los cuernos con alguien muy famoso de este país como apuntó Carmen Alcaide.

Hay un detalle de su vida pasada que no ha abandonado: el culturismo. El checo es una figura muy reconocida en esta disciplina en su país y acude cada día a los mejores gimnasios para seguir manteniendo su escultural cuerpo.