Martiño Rivas: reaparece de la mano de su nueva novia

Sorpresa en la gala de los Premios GQ Hombres del año 2021. Como era de esperar, la alfombra roja del evento se llenó con la aparición de celebrities nacionales e internacionales dispuestos a mostrar su mejor sonrisa para ser fotografiados. Pero para sorpresa de todos, los focos mediáticos se posaron especialmente en dos personas: Martiño Rivas y Lily Fofana. Y es que aunque el actor ya dejó entrever que había comenzado una relación con la modelo en sus redes sociales, no fue hasta esta ocasión cuando la pareja se formalizó a ojos del público.

Ambos aparecieron de la mano, conjuntadísimos con looks total black y derrochando química para ponerse frente a los fotógrafos y acaparar toda la atención de los allí presentes. Una oportunidad que el protagonista de El Internado aprovechó para explicar que estaba “muy contento” con esta relación. No obstante, tanto Mariño como Lily prefieren ir despacio pero a paso firme y aún no tienen planes de boda a la vista: “¿Casarme? Espera, espera, espera”, respondía sorprendido a los reporteros.

Esta es la primera vez en la que la pareja hace una aparición pública en un evento de tal calibre, aunque se espera que no sea la última. Aunque no habían confirmado ni desmentido su romance, el gallego no ha tenido ningún reparo a la hora de compartir con su millón de seguidores en Instagram una foto de su chica, dejando que cada uno sacara sus propias conclusiones: “Estaba tirado en la A-6, con un letrero que decía ‘Esperanza’ y ella paró el coche en la cuneta. Y me dio las luces”, escribió, provocando la reacción instantánea de sus fans por medio de me gustas y comentarios en la publicación.

Todo apunta a que Martiño Rivas ha dado una nueva (y tal vez definitiva) oportunidad al amor. Y es que aunque en sus 36 años ha preferido mantener su vida privada en un segundo plano y centrarse en su carrera profesional, al menos frente a los focos, esta es la primera vez que ha acudido a un evento acompañado, hablando con total libertad sobre sus sentimientos y sin ningún pudor. Parece ser que tras varias relaciones sentimentales, Fofana ha conseguido colarse de lleno en el corazón del intérprete de Carlos en Las chicas del cable. La joven cuenta con una carrera destacable como modelo, habiendo trabajado para publicaciones de moda y marcas conocidísimas como Bimba y Lola o Nike. La modelo de 1,78 es hija de uno de los futbolistas más destacados de su país de origen, Costa de Marfil, y siempre que puede muestra su amor por su padre por sus redes sociales, bajo la atenta mirada de su actual pareja, que aprovecha la ocasión para mandar mensajes de amor a su novia: “Las piernas más bonitas del terreno de juego”.

Martiño Rivas habría encontrado el amor un año después de su ruptura con Kayoko Everhart. Tras tres años de relación y una hija en común, la bailarina y el actor decidieron tomar caminos separados y ambos han rehecho su vida de nuevo.