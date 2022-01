Más de 2 000 personas firman en Change.org a favor del despido de Paz Padilla

Paz Padilla puede quedarse como el oso de la cabalgata de su ciudad si finalmente la despiden de Telecinco. En Change.org ya han firmado más de 2 000 personas.

Paz Padilla puede quedarse como el oso de la cabalgata de su ciudad si finalmente la despiden de Telecinco. En Change.org ya han firmado más de 2 000 personas. En la petición, iniciada por Désirée Sanz, se comenta que la antedicha «no está capacitada actualmente para ser presentadora o colaboradora en TV».

«Hace tiempo que sus manifestaciones públicas son temerarias. No solamente diciendo que las vacunas no sirven para nada, sino hoy 4 de enero de 2022 animando a meter en una misma habitación a una maltratadora sentenciada con su víctima, diciendo que el amor (de madre-hija) todo lo puede, que es incondicional, que no hay cabida para el rencor y sí para el perdón» se añade.



Se completa el texto con «parecía un cura antiguo dando una homilía pidiendo sumisión a las mujeres y abnegación a las madres. Flaco favor le hace a las mujeres maltratadas. Lanza mensajes muy desafortunados. Necesita un descanso televisivo. Y ayuda. Por su propio bien y el de todos». A estos motivos se les añade su monólogo de final de año indicando que las vacunas «no sirven para nada».

Algunos medios han comentado que semejantes declaraciones han provocado cierto revuelo en la directiva de Telecinco. De hecho, parece ser que Padilla tiene pensado hacer temporada teatral en Barcelona a partir de la primavera y que hasta entonces quizá sus giras le impidan estar presente en el programa.

Ya veremos qué sucede con una colaboradora caída en desgracia que parece no saber cómo remontar el vuelo. Esperamos tu opinión al respecto.

