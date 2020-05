Más insultos entre Adara y Violeta Mangriñán en ‘Supervivientes 2020’: «Siempre tienes cara de culo»

Que Violeta Mangriñán y Adara Molinero no se llevan bien viene de lejos. Y si no fuese suficiente las pullitas y zascas que se envían la una y la otra a través de sus redes sociales y sus vídeos en su canal de Mtmad, su enemistad ha llegado también al plató de ‘Supervivientes 2020’ en el que ambas ejercen de colaboradoras. Allí los reproches e insultos entre ellas ya son una tónica programa tras programa.

Y este domingo durante el programa número 11 de ‘Conexión Honduras’ no iba a ser menos. Todo comenzó cuando Violeta Mangriñán dio su opinión sobre la actitud de Elena en Honduras: «Elena es la típica que tira la piedra y esconde la mano. Es una provocadora y luego ‘donde dije digo, digo Diego'». Una opinión que rápidamente hicieron intervenir a la hija y defensora de la concursante: «¿Qué comentarios?«, le decía desde el otro lado del plató.

Violeta y Adara se enfrentan en cada programa | Foto: Telecinco.es

La que fue también concursante de ‘Supervivientes’ en 2019 rápidamente intentó evitar a la su compañera de programa: «No estoy hablando contigo«, a lo que Adara le respondía: «Pero resulta que es mi madre». «Ay no me había enterado», añadía Mangriñán. «Ay, no te habías enterado. Termina tu argumento«, volvía añadir de nuevo la ganadora de ‘GH VIP 7’.

«Es mejor cerrar la boca y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo»

«Esta chica no se entera, espera que recapitulo. Igual estabas muy ocupado haciendo historias», le lanzaba de nuevo una pullita a Molinero. «Hoy viene otra vez nerviosa», le respondía antes de que le diese tiempo a seguir hablando. «Elena fue la primera que abrió abrió el cajón de mierda familiar«, seguía argumentando Violeta Mangriñán. «Te gusta mucho la frase del cajón de mierda, tienes que buscarte tus propias cositas«, le decía entre risas la hija de la superviviente.

«En la tele primero se habla y luego…», empieza diciendo la extronista cuando de nuevo la colaboradora le interrumpió: «¿Por qué estás siempre tan amargada?». «Pero si la que va por los platós diciendo ‘Hijo de puta’ eres tú, cariño», le respondía la exsuperviviente. «Deberías ser un poco más feliz porque siempre tienes cara de culo. Tomate unos cereales, haz el amor, vive, disfruta tú que tienes con quién«.

Adara y Violeta acostumbran a dedicarse insultos en directo | Foto: Telecinco.es

Pero estaba claro que hasta que alguien interviniese aquí la conversación no iba a llegar a su fin. «Siempre se dice ‘Es mejor cerrar la boca y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo’. Y ya lo has confirmado», le respondía Violeta Mangriñán. «No soy como tú, cariño«, le respondía Adara. Tras esto, Jordi González intentaba poner tierra de por medio apelando a otro colaborador para que siguiese argumentando acerca del concurso.