Mask Singer vuelve a sorprender al ‘esconder’ a Esperanza Aguirre

Con cada nueva entrega va quedando más claro que ‘Mask Singer’ ha hecho un gran casting para esta segunda edición y es que, programa a programa, no deja de sorprender con los personajes escondidos detrás de las increíbles máscaras. Este miércoles, los protagonistas de la noche eran Monstruita, Perro, Mariposa, Plátano y Flamenco, que además de cantar con sus voces reales han dado pistas sobre quienes son en realidad. Tras unos duelos de infarto, en los que se han barajado gran cantidad de nombres, la eliminada ha sido Mariposa, que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta al descubrirse como Esperanza Aguirre.

Tras una gran actuación en francés con el tema ‘Ella Elle L’a’, de France Gall, la política madrileña se ha tenido que descubrir y lo ha hecho con una gran sonrisa. «¡No sabéis lo que pesa esto!», es lo que ha dicho la que fuera Ministra de Educación y Cultura. Como era de esperar, los miembros del jurado también se han quedado sorprendidos pues su nombre no salió en ningún momento en sus quinielas y es que ellos apostaban por personajes tan dispares como Mayra Gómez Kemp, María Teresa Campos o Carmen Lomana, pero nunca por Aguirre. «Acepté esta propuesta porque cantar me encanta, no tengo voz pero tengo buen oído», ha contado Esperanza.

Con las pistas que ha dado antes de cantar, no les ha sido suficiente pues ninguno de los cuatro investigadores, Javier Ambrossi, Javier Calvo, Paz Vega y José Mota, han sabido interpretarlas: «Surco los cielos desde tiempos inmemorables y soy una de las primeras fuentes de inspiración de los mortales»; «atrás quedan mis días de crisálida, Vengo a ‘Mask Singer’ dispuesta a culminar mi metamorfosis. No es sencillo porque estas enormes alas chocan con todo». Lo cierto es que no era fácil, ya que la expresidenta madrileña ha usado una ‘técnica’ para despistar, cantar en francés. «Todo el mundo sabe que hablo inglés bastante bien, pero nadie sabe que también hablo francés bastante bien», ha reconocido.

Y aunque no ha conseguido pasar a la final, lo cierto es que se ha llegado un buen sabor de boca, según sus palabras: «La expriencia de ‘Mask Singer’ ha estado muy bien, solo que mi disfraz pesaba mucho… Casi 40 kilos de andamiaje. ¡No ves absolutamente nada! Es un disfraz precioso. No sé qué van a hacer con él, pero me parece una preciosidad». Ya descubierta su identidad, le ha contado a Arturo Valls cómo hizo para ‘escaparse’ a las grabaciones sin ser descubierta por nadie, «la furgoneta tenía los cristales negros, pero era imposible reconocer a nadie. Te recogía una chica con un paraguas enorme para impedir que te vieran entrar al estudio… Tampoco se puede hablar porque por la voz…. Ahora a mí me conocen por el pelo, pero por la voz me conoce muchísima gente».

Sin duda, elección estupenda de parte de ‘Mask Singer’, que en apenas tres episodios ha dejado boquiabiertos a sus espectadores con su buen casting. Todavía queda mucho programa, sí, pero el que se hayan desvelado tres pesos pesados como La Toya Jackson, Isabel Preysler o Esperanza Aguirre dice mucho. ¿Quién sorprenderá la próxima semana?