Massiel a Rosa Montero: «que le den por donde amargan los pepinos»

Massiel sigue siendo inmensa. La artista volvió a dejar en ridículo a un Vázquez que se atrevió a corregir lo que decía. El ya recuperado actor, es un decir, no pudo con la tanqueta de Leganitos. La lona recorrida de la cantante le dejó en evidencia una vez más.

Y es que Rosa Montero, una de las escritoras más admiradas por el antedicho, habría publicado hace unos años lo siguiente sobre la artista.

El uno de junio de 1977 nacía Aitor Carlos Zayas, su hijo. Ella se fue a Londres con su hermano para poder inscribirlo en el registro ya que «aquí habría sido madre soltera y Luis Recatero podría haber reclamado su paternidad por estar casado conmigo a ojos de la iglesia».

Ella vendió la exclusiva y comentaba que con su hermano «estuvimos allí un mes y nos gastamos una pasta». Montero publicaba que «El niño ha sido negociado, ha sido vendido por su madre, la entonces izquierdosa Massiel, la primera en vender un hijo en este país».

Massiel respondía «si eso lo ha escrito Rosa Montero que le den mucho por donde amargan los pepinos porque nada de lo que ha dicho es verdad, yo nunca negocié el nacimiento de mi hijo, esas fotos las hizo mi hermano, las vendí a la revista y dos días después se las regalamos al resto de publicaciones».

Pero todavía tenía Massiel cuerda para masacrar al dueño del cortijo. De hecho, le espetó que «Tú has sido un gran maltratador de la gente». Fingiendo ser San Francisco de Asís, el sujeto respondía que ««Por ahí no vayamos, Massiel. No se me puede llamar, bajo ningún concepto, maltratador. Jamás. No ha salido ni una persona ni va a salir».

Massiel le respondía «Tú tienes lo tuyo. Ninguna persona se va a atrever nunca a salir». ¿Ya se ha olvidado Vázquez de lo que hizo con Olvido Hormigos por citar un ejemplo? Vázquez indicaba que «a ver si Massiel sigue aquí tras la publicidad».

Se admiten apuestas, ¿a que Massiel no vuelve más al Deluxe si lo presenta este tipo? Twitter ardía confirmando que el rojo y maricón (según él mismo declaró) es tan dictador como siempre. Esperamos tus comentarios al respecto.

