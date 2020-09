Massiel destroza el comunismo de la Señorita Pepis de Jorge Javier Vázquez en una espléndida entrevista

Massiel demostró ayer en Sábado Deluxe por qué es tan legendaria y por qué el comunismo de Jorge Javier Vázquez no deja de ser una pose.

Massiel demostró ayer en Sábado Deluxe por qué es tan legendaria y por qué el comunismo de Jorge Javier Vázquez no deja de ser una pose. La artista, como se pudo comprobar, se declaró antifascista públicamente en 1972 e incluso se negó a besar a Franco cuando este le concedió un premio personalmente. Los de Unidas Pudimos engañaros ni habían nacido, ni se habrían atrevido a comportarse así.

Pues bien, cuando Massiel comenzó a criticar el feminismo de Irene Montero (que vive con un señor que dijo que a Mariló Montero había que azotarla hasta que sangrara entre otras lindezas), a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez, Vázquez ya respondió con un «vienes con la cabeza fatal». Antes ya le había indicado que tiene bastante dinero, «más que yo maric*n» entre otros pildorazos.

De hecho, la cantante indicó que «No sé si es cierto todo lo que leo en Facebook, pero me parece fatal todo lo que dice Irene Montero. No me convence. Me entra muy mala leche cada vez que habla en el Parlamento». De Iglesias dijo, «No me toques los huevos, Pablito. Ahora lo importante es conseguir financiación para contratar más médicos. Que se ponga las pilas». Es decir, déjate de ideologías que el pueblo se está muriendo literalmente y lo que toca es trabajar en lugar de lucir un nuevo moño.

Ante semejante andanada de verdades, Vázquez no tuvo el valor de abandonar el plató como hiciera con la Esteban, pero en plan chulo de discoteca le dijo a Massiel «Me ha escrito Pablo para saber cuándo cenamos con él». Ella respondió, «¿Viene solo, acompañado, o trae a toda la escolta?».«Vamos a cenar en mi casa, Irene, Pablo, tú y yo» respondía Vázquez, algo que a Massiel no le agradó del todo.

¿Por qué se calla Vázquez y no saca a relucir sus simpatías por la izquierda aun trabajando en una cadena propiedad de Berlusconi? ¿Le faltó valor para decirle a Massiel lo bueno que es el comunismo? ¿Será Massiel la próxima fascista de guardia para los trolls de Podemos? Seguiremos informando.

