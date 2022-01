Massiel no se corta y dice que el tema de la Infanta Cristina «me suda el chichi»

La separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha sido, es y será uno de los grandes temas de conversación en los corrillos periodísticos. Desde profesionales de la comunicación hasta rostros conocidos se han querido posicionar sobre un asunto casi de Estado. Los reporteros que acuden a cubrir los eventos buscan la opinión de los VIP sobre este asunto de interés general.

La gran mayoría mantiene un tono moderado o echa balones fuera, pero Massiel no está hecha de esa pasta. La cantante acudió al estreno del último espectáculo de Loles León, para quien no escatimó en elogios. Fiel a su contundencia dialéctica, a veces sin filtro, no ha tenido pelos en la lengua cuando le han preguntado por la infanta Cristina: «Me suda el chichi.com», ha dicho bromeando. Portazo a un asunto que parece no interesarle demasiado.

La que fuera vencedora del Festival de Eurovisión en el año 1968 siempre se convierte en protagonista con los titulares que da sobre todo aquello que se le pregunta. En la memoria más cercana está su última entrevista en Sábado Deluxe, en la que tildó a Jorge Javier Vázquez de «maltratador de personas». Por favor, por ahí no vayamos. Que salga una persona de mi equipo…”, decía el presentador. Pero la artista fue más allá: “No se van a atrever nunca”, confesaba, refiriéndose al resto de staff de Sálvame y Sábado Deluxe. Para apaciguar la situación y dar una explicación a lo sucedido, Jorge Javier intentó poner calma con sus argumentos: “Me parece que por dar una respuesta me pones en una situación que no me merezco, me parece muy injusto. Podré tener prontos, pero no se me puede llamar maltratador. Esto que quede bien claro”. Para sofocar la tensión, Massiel retrocedió: “Lo retiramos, conmigo eres cojonudo y lo tengo que decir”.

De vuelta a la actualidad y al margen de la infanta Cristina, Massiel no perdió la oportunidad de elogiar la figura de Loles León, quien a sus 71 años está en plena forma, con un físico envidiable y una energía sin parangón para seguir sacando proyectos adelante: «Loles es una mujer super profesional, superbuena amiga, superbuena madre, que es muy trabajadora, que tiene mucho mérito y que es una peleona», dice de ella.

Tres años más que Loles León tiene Massiel, que no se atreve a dar consejos a nadie: «¿Consejos a esta edad? No daría ninguno. Si es que es otra generación. Hacen lo que quieren». Por último, descarta volver a Eurovisión por completo: «Tengo 74 años, soy abuela y estoy retirada y estoy feliz».