‘Masterchef Celebrity’: doble expulsión y un inesperado privilegio

Emoción, nervios y muchas sorpresas. Es lo que se ha vivido en la última entrega de Masterchef Celebrity. Cada vez son menos los aspirantes que quedan para alzarse con el primer puesto para poder convertirse en el ganador/a de la edición. Pese a la presión a la que están sometidos con la elaboración de cada receta, cada uno de ellos muestra sus mejores dotes en cada prueba para poder lograr ser el mejor y, así recibir el ansiado galardón que ya han conseguido rostros conocidos como Tamara Falcó, Raquel Meroño, o Miguel Ángel Muñoz, entre otros.

Visita sorpresa

Nada más comenzar, Boris Izaguirre irrumpía en las cocinas como invitado estrella de este capítulo. El presentador formó parte del grupo de concursantes de Masterchef Celebrity 3 y finalista de la cuarta edición. El venezolano ha ejercido de maestro de ceremonias en una gala un tanto agridulce, ya que ha habido un participante que ha logrado el famoso Delantal de oro -privilegio con el que se asegura una semana más en el espacio culinario-, pero por otro, también ha habido una expulsión sorpresa que ha dejado al resto de compañeros totalmente abatidos y con un mal sabor de boca.

Orgulloso se ha mostrado Izaguirre de poder ser el comensal VIP de la noche del lunes. «Es entrar aquí y me siento como ellos», ha dicho nostálgico al recordar su paso por los fogones.

El delantal dorado

Si hay alguien que se ha convertido en toda una estrella y no solo por su extenso curriculum en el séptimo arte, esa es Veronica Forqué. Su personalidad arrolladora y sus conocimientos gastronómicos han sido los ingredientes perfectos con los que poco a poco se ha podido ir colando en la esperada final. Por el momento, ha ganado la prueba del Juego de la Oca en la que ha preparado una deliciosa receta que ha encandilado al jurado. Gracias a ese plato, la actriz, ha sido portadora del Delantal Dorado, privilegio con el que logra quedarse una semana más en el concurso.

«Muchas gracias, chef», ha dicho sin llegar a creerse lo que ha logrado gracias a sus habilidades en la cocina. «Lo importante es que esté rico», ha añadido con humildad y con una sonrisa de oreja a oreja.

Las expulsiones

Después de la valoración de los platos ha llegado el momento más amargo de la noche: la expulsión. Tras nueve semanas, Arkano ha tenido que colgar el delantal, pues se ha convertido en el nuevo expulsado. «Hemos perdido la cuenta de las veces en las que has cometido el error de querer hacer cocina de vanguardia y has naufragado en el intento», ha dicho Jordi Cruz antes de decir su nombre.

«En este reto te ha vuelto a pasar. Has querido hacer muchas virguerías, un plato muy sintetizado, pero era un plato simple con una pechuga de pichón, una espuma que no estaba rica, la esfera que pintaba poco y le faltaba sabor», ha sentenciado.

Con mucha tristeza, pero enorme orgullo, el rapero ha hecho una reflexión antes de abandonar el concurso. «Ha sido un triunfo. Vengo de no saber picar una cebolla, ni siquiera hacer una tortilla», ha comenzado diciendo. «Muchas veces me imponía barreras y me decía, ‘no, tú no puedes hacer esto’ y llegar hasta aquí y de una forma más o menos digna me ha hecho crecer como persona y comprender que puedo superarme cada día. Masterchef Celebrity me ha dado apertura mental y ver que soy capaz de hacer cosas que consideraba inimabinables», ha dicho con un hilo de voz.

El segundo eliminado de esta noche en #MCCelebrity es @ivansanchezz_. Gracias aspirante por formar parte de esta gran familia y cuidar de todos tanto. ¡Eres grande! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/xmDKrpycvj — MasterChef (@MasterChef_es) November 9, 2021

Sin embargo, Arkano no ha sido el único en dar por finalizada esta experiencia. Iván Sánchez se ha batido en duelo con David Bustamente, pero finalmente ha sido él quien ha tenido que abandonar las cocinas.