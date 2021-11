‘MasterChef Celebrity’ hace historia: d

Ha llegado el gran día para Juanma Castaño, Miki Nadal, Belén López y David Bustamente. Los tres aspirantes para lograr el primer puesto en esta última edición de Masterchef Celebrity han vivido una noche de muchos nervios, emoción, pero también han podido disfrutar de una final que ha estado igualada hasta el último segundo. No ha sido fácil, ya la semana pasada con la expulsión de Carmina Barrios, madre de Paco León, se auguraba un último programa muy emocionante. Y así ha sido.

Primero los cuatro aspirantes han tenido que demostrar sus dotes culinarios en una prueba con la que Juanma Castaño se colaba directamente en la final. Después era Miki Nadal quien se convertía en el segundo aspirante que ha tenido que batirse en duelo con el que al principio del programa era su «enemigo». A lo largo de estas doce semanas que ha durado el formato, los dos finalistas han confesado que en un principio «no se aguantaban». Sin embargo, nada más conocerse, se convirtieron en grandes amigos.

Ha sido una final muy reñida en la que las lágrimas han estado presentes por parte de los dos participantes, ya que la elaboración de sus platos finales han sido un recorrido por su infancia. Ha sido tal la emoción que se ha podido vivir en esta última emisión, que el programa ha hecho historia, ya que después de dos horas elaborando sus recetas finales, el jurado ha anunciado el ganador.

¡FELICIDADES! @juanmacastano y @NadalMiki se convierten en los ganadores de la sexta edición de #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/45bdbtrF2z — MasterChef (@MasterChef_es) November 30, 2021

Para la sopresa tanto del telespectador como de los presentes en el set de Masterchef Celebrity, Juanma Castaño y Miki Nadal se han convertido en los ganadores de la sexta edición. Una situación que no se había vivido hasta ahora. «Estoy feliz, ahora sí», ha dicho el periodista deportivo al conocer que tanto él como su amigo son los justos ganadores del espacio gastronómico.

Una promesa y una boda

Helena Condis ha coincicido con la madre de Juanma Castaño en el plató, algo que «inquietaba» al periodista. Durante el cocinado, la pareja del presentador se ha deshecho en halagos hacia él. «Es súper trabajador, tiene mucho sentido del humor y me ha dicho que cuando termine el antiguo programa nace un nuevo Juanma Castaño… yo me quedo con el antiguo», ha dicho bromeando.

Además, Helena ha confesado la promesa que le había hecho Juanma si ganaba el programa. «Me dijo que nos casabamos», ha dicho entre risas. Una vez se ha sabido que él era uno de los ganadores, los protagonistas de esta historia de amor han dicho mirando a cámara que es algo que «hablarían en privado».

La estrella de la edición

Cada uno de los concursantes quehan formado parte de esta última entrega han robado el corazón a los telespectadores. Sin embargo, el nombre de Veronica Forqué ha sonado con más fuerza. Las redes sociales se han hecho eco de sus numerosas intervenciones lo que la ha dado un mayor protagonismo durante su paso por el talent culinario.

De hecho, la actriz casi se cuela en la final gracias a sus habilidades en los fogones. Contra todo pronóstico, Forqué tomó la decisión de poner punto y final a esta experiencia en la que ha reído, pero también no ha pasado sus mejores momentos. «Hay que ser coherente y, si no puedo más, no puedo más. La verdad, estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef, pero esta vez hay que ser humilde y decir ‘no puedo más’, tiro un poco el delantal pero un rato», expresó apenada la intérprete.