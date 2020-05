‘Masterchef Celebrity’ niega el veto a Willy Bárcenas: «TVE no interviene en el proceso de selección»

‘Masterchef Celebrity’ niega el veto a Willy Bárcenas: «TVE no interviene en...

La quinta edición de ‘Masterchef Celebrity’ está a la espera de conocer cuándo puede iniciar las grabaciones del programa. Y mientras se van desvelando los nombres de algunos de lo famosos que se meterán en los fogones ha surgido una polémica que rápidamente ha querido aclarar la productora Shine Iberia a través de un comunicado de prensa recogido por nuestros compañeros de FormulaTV.

Después de que Willy Bárcenas publicara un largo texto en su cuenta de Instagram contando que iba a ser uno de los concursantes de ‘Masterchef Celebrity 5’ pero que se ha caído de la lista a última hora por un presunto veto desde TVE por su apellido cuando desde la productora habían manifestado lo contestos que estaban con él, dándole fecha de comienzo de las grabaciones e incluso acceso a las clases de cocina on line, la productora ha querido contar su versión de los hechos.

Los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 4’ en el FestVal 2019

«El criterio en el proceso de selección de los nombres que formarán parte de cada edición de MasterChef corresponde a Shine Iberia, que cada temporada decide qué nombres entran en la edición y qué nombres finalmente no entran seleccionando los aspirantes definitivos de entre un grupo muy amplio (hasta 80 en cada temporada) que se han presentado a lo largo de estos últimos años. Esa selección final para ‘MasterChef 5’ se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección de ‘MasterChef’«, ha asegurado haciendo referencia a ese presunto veto por parte del ente público.

«En el criterio de selección no existe veto alguno hacia ningún nombre»

Asimismo, también ha explicado que, con independencia de que finalmente sean o no concursantes de pleno derecho, les dan ciertas informaciones y acceso a esas clases a todos ellos: «Antes de esta selección final, la productora pone en conocimiento de todos los nombres que participan en el casting, con independencia de que finalmente sean seleccionados, las condiciones económicas y calendarios de grabación del próximo ‘Masterchef Celebrity’. De ese modo, si en algún caso no hay acuerdo o existen incompatibilidades de agenda, no se sigue avanzando. Asimismo, a todos se les da acceso a la Escuela Online MasterChef».

Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en la presentación de ‘MasterChef 7’

Un comunicado de prensa que termina explicando que Willy Bárcenas estuvo en el proceso de selección de ‘Masterchef Celebrity 4’ –edición que ganó Tamara Falcó– y que para la quinta edición ha hecho, efectivamente, dos fases del casting, pero finalmente se ha quedado fuera: «En el criterio de selección de Shine Iberia no existe veto alguno hacia absolutamente ningún nombre. Tampoco por supuesto en el caso de Guillermo Bárcenas, que en la pasada edición de ‘MasterChef Celebrity 4’ no pudo formar parte del casting de selección (como era deseo de sus representantes) y que este año, tras realizar dos pruebas, finalmente no accedió al grupo de seleccionados por Shine como tantos otros nombres«.

Es más, aunque quedase fuera de esta quinta edición, la productora ha querido señalar que comunicaron a sus representantes que contarían, si así lo deseaba y podía ser posiboe, con él para una futura edición: «Este planteamiento se le traslada habitualmente a muchos de los nombres que cada temporada forman parte de los casting y finalmente no están incluidos en la selección final». Algo que, probablemente, ya no pasará.