MasterChef Celebrity | Terelu Campos empaña el homenaje a su hermana: «lo siento, Carmen»

La relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego no está pasando su mejor momento. Los últimos comentarios de Carmen sobre su sobrina Alejandra Rubio, de quien dijo “a lo mejor está más desquiciada que yo”, la alejaron de su hermana hasta el punto que apenas se miraron a los ojos en su primer encuentro público. Los días han pasado y parece que las cosas no llegan a calmarse del todo, especialmente después de que esta tarde de lunes Carmen dijera en Sálvame que no hablaría más de su sobrina Alejandra. «He llorado por Terelu y por Alejandra y no quiero seguir haciéndolo», reconocía, mostrándose cansada con la situación.

«Quiero terminar esto por mi madre y mi hermana, no por Alejandra, que sigue hablando», sentenciaba la colaboradora, que unas horas más tarde, en MasterChef Celebrity, se podría haber llevado una alegría después de que Terelu la haya tenido muy presente en su cocinado. En este segundo capítulo del reality gastronómico, la madrileña se ha acordado de su hermana pequeña a la hora de hacer su última creación, un plato que tenía como ingrediente principal pollo y que, si bien no ha triunfado entre los miembros del jurado, seguro le ha hecho mucha ilusión a la hija pequeña de María Teresa Campos.

No era un reto fácil, pues tenían que cocinar algo rico y exquisito sin gastar más de 5 euros, pero la de televisiva se ha esforzado a fondo. Y al final, aunque el resultado no ha sido todo lo apetitoso que ella esperaba, ha demostrado que tiene una gran confianza en su hermana. “Mi plato se llamaba Intentando emularte, Carmen”, ha explicado cuando le ha tocado ponerse frente a los jueces del concurso, Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Ante sus miradas de extrañeza y quizás previendo lo que iba a pasar, la presentadora avisaba que la idea original era diferente, “mi hermana lo hace más bonito”.

“He guisado un pollo como yo lo suelo hacer, lo que pasa es que Carmen me dio una idea y me dijo, haz lo mismo pero mételo en un canelón con la salsita, un poquito de puré de patata… Pero mi error ha sido es que me he puesto tan nerviosa que lo he metido en cinco minutos. Tenía que haberlo metido en una manga pastelera, y ya… He dicho, vamos a correr. Pero igual el puré está bueno”.

“Es un poco raro mezclar el canelón con la patata. Porque nunca se toma junto”, le ha comentado Samantha tras probar un bocado, extraña por la mezcla de texturas y sabores. La opinión ha sido muy similar a la de los otros chefs por lo que Terelu, viendo que el homenaje a su hermana se iba por el desagua pedía un favor. “¿Puedo cambiar el nombre?”, preguntaba la concursante de MasterChef, para anunciar después que pasaba a llamarse “Perdóname, Carmen”.

Ganar por encima de todo

La prueba de exteriores ha tenido como protagonista a Verónica Forqué, que ha demostrado ser dueña de un fortísimo carácter. Tras ser una de las mejores en la primera prueba, la actriz ha sido elegida para ejercer de capitana, un cargo que parecía habérsele subido a la cabeza y es que ha exigido al máximo a sus compañeros para ganar.

Más papel, más papel, más papel #MCCelebrity pic.twitter.com/VJyLUAu3Nj — MasterChef (@MasterChef_es) September 20, 2021

Aunque quizás se trataba del estrés del momento, ha llegado a pronunciar frases como: “Lo mato, lo mato, venga trabaja. No, no te escucho, trabaja”, “¡que te calles! Se trabaja callado”, “hago lo que me da la gana”, “no me vuelvas a decir cuidado, sé lo que hago” o “a mí no me des lecciones”. Por si fuera poco, también ha lanzado instrumentos e ingredientes al suelo, una forma de actuar que no ha pasado desapercibida para los espectadores, que han criticado sus formas en las redes sociales. Pero tampoco para los chef, que no han dudado en regañarla: “Si me vuelves a hacer otro cocinado así, antes tenemos que hacer meditación”, le ha dicho Pepe Rodríguez.

Adiós a Samantha Hudson

«Aspirantes, llega el momento más duro de la noche. Debemos decidir qué aspirante se convierte en el segundo expulsado de MasterChef Celebrity 6», ha pronunciado Pepe Rodríguez al final de la noche, desvelando que estaba por llegar el peor momento de todo el programa y desvelando el momento de Samantha Hudson. «Cocinera no sé, pero majísima y estupenda sí soy», decía con humor tras escuchar su nombre.

«Yo sé que soy una catástrofe, pero por lo menos llevo muy buen tinte. Yo no quiero tener talento ni nada, yo quiero ser mediocre y ser un desastre. Creo que no es mucho pedir» @badbixsamantha https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/zCr2MPIzXp — MasterChef (@MasterChef_es) September 20, 2021

«Me ha podido la situación. Yo venía dispuesta a hacerlo muy mal, pero ha sido peor», ha reconocido la actriz, que antes de colgar el delantal ha reconocido que «el concurso es más duro de lo que pensaba. (…) Yo sé que soy una catástrofe, pero por lo menos llevo muy buen tinte. Yo no quiero tener talento ni nada, yo quiero ser mediocre y ser un desastre. Creo que no es mucho pedir».