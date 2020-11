MasterChef: concursantes que han cabreado (y mucho) a Jordi Cruz

La madre de todas las broncas con Saray

En un ránking estaría claro, no sólo por la bronca en sí de Jordi Cruz, sino por la actitud de la concursante y los quebraderos de cabeza que dio al programa más tras su salida, que dentro. Tanto, que Saray acabó hasta desvelando quién ganaría y las supuestas irregularidades del programa y del casting. Casi nada.

Fue obviamente cuando presentó la famosa perdiz sin desplumar siquiera al negarse a cocinar el plato. “Te voy a ser franco. No he visto tu cocinado, no he visto lo que has hecho. Que me faltes el respeto a mí, que lo has hecho, que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho, que le faltes el respeto al programa y a los 28.000 candidatos a entrar a estas cocinas, evidentemente no se puede hacer”, le espetaba Jordi Cruz. Pero lo peor, como luego se supo, estuvo en la parte no se emitió, llegando a llamar a Jordi “enano” y “playmóbil”.