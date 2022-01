Masterchef: el morreo a Jordi Cruz y otros momentos ridículos

Guacamole, cochinita pibil y humos

La cocina internacional no fue lo mejor opción para Milagrosa, concursante de Masterchef 2. La mujer preparó un guacamole que solo era aguacate maltratado, cochinita pibil que nada tenía que ver con la receta original, dátiles rellenos y humus. Esta mezcla de platos se acercaba más a la cocina mexicana que a la árabe, no era una sola cosa, incluso fusionó algunos platos que no verías nunca en la misma carta.

Pepe Rodríguez le comentó que la sazón de su plato era ‘soso como un demonio’. ‘Esto no es hacer honor, ni aquí ni en Marruecos ni en la China popular‘, le decía Samantha Vallejo-Nágera.