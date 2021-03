Maternidad, pechos y condición sexual: Sara Carbonero y Toñi Moreno escandalizan a los hombres de Radio Marca

Sara Carbonero se atreve a hablar de cómo dio el pecho a sus hijos

> Las dos han sacado su faceta más maternal de cómo vivieron el proceso del embarazo y de convertirse en mamás. Y es que el idílico anuncio de Nutribén que tanto ha marcado a tantas generaciones, no es tal. La verdad es algo más natural y más real. Ojeras, falta de horas de sueño, cuerpos y caderas que han ensanchado para traer al mundo a ese bebé que tanto quieres, el pelo recogido como una puede con pinza, una goma o hasta un boli, y dolores. Naturales y sinceras, las dos han explicado como lo vivieron. Sara que suele ser bastante parca en palabras se ha abierto más que nunca y ha dejado ver su parte más extrovertida siguiéndole el ritmo a esa Toñi Moreno imparable.

“Tuve un embarazo muy complicado, creo que todas las madres, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido arrepentimiento de ser madre. Cuando no eres madre eres tú y solamente te preocupas en estar estupenda y vivir, y ahora tienes una persona que depende de ti las 24 horas. Yo tengo ojeras pero soy feliz. Siempre digo que el acto de la maternidad es el acto de amor y locura más inconsciente de tu vida“, explica defendiendo lo que es la verdadera maternidad.

Tras un duro proceso para convertirse en mami vino un complicado postparto: “Lo he pasado muy mal en el postparto y me lo estoy currando muchísimo por necesidad. Tenía el suelo pélvico fatal y mi hija no tiene una madre joven y tengo que cuidarme. Bueno ahora he sido consciente del marrón en el que me he metido”, comentaba recordando lo vivido a Sara que está disfrutando de su etapa en Radio Marca.

Siguiente: Toñi Moreno quería tener una cosa que tenía Sara Carbonero. ¿Sabes qué?