Máxim Huerta: Las duras declaraciones en su Navidad más difícil

Máxim Huerta ha recibido un duro mazazo en plenas fechas navideñas. El periodista ha relatado este viernes en ‘Socialité’ el episodio por el que está pasando y que le mantiene muy pendiente del estado de salud de su madre, su prioridad en estos momentos. Hace unos días reveló que su progenitora tiene un tumor que están analizando para saber si este es benigno o maligno. Es por eso, que estas navidades han pasado a un segundo plano para el colaborador de televisión, pues están siendo días muy duros para ambos.

Debido al complicado estado de salud de su madre y a la espera de resultados, Máxim Huerta ha decidido no decorar su hogar con adornos navideños porque su madre así se lo ha pedido. El escritor se ha confesado este viernes con María Patiño en un directo en ‘Socialité’ y ha contado el por qué de esta decisión pese a que siempre le ha gustado la Navidad. «Iba a la misa del Gallo, montaba un belén digno de revista», explicaba el periodista a la presentadora del formato de Mediaset. También ha querido dejar claro que el confinamiento en esta época de Navidad no le inquieta porque siempre «hemos sido tres en casa. Mi padre, mi madre y yo, ahora somos dos», aseguraba con nostalgia.»Siempre he decorado. Soy muy de espírutu navideño y soy de creer de en todo lo que me aporte algo bueno», continuaba explicando mientras María le preguntaba sobre la decoración navideña que se podía ver tras él.

«Es una matrioshka que me regló Ana Rosa Quintana hace mucho. Solo he puesto eso porque mi madre dijo que no quería adornos porque no quería fingir alegría», revela Máxim Huerta que siempre ha adorado la Navidad, aunque este año sea la más difícil tanto para él como para su madre.

Mientras se encuentra en esta incertidumbre marcada por la enfermedad de su madre, el periodista ha contado en primicia a María Patiño que su nueva novela tiene grandes progresos y que está «muy contento» con el resultado. Además, ha explicado que pese a no poder firmar ‘in situ’ debido a la situación sanitaria que hay actualmente, en estos días no ha dejado de firmar libros a distancia para todos sus lectores. Incluso ha querido tener un detalle con ellos en forma de postal de acuarela, pintada por él mismo.

En cuanto a su relación sentimental, Máxim Huerta que siempre ha sido muy celoso de su intimidad no ha podido evitar responder a Patiño en cuanto le ha preguntado sobre su pareja. «En estos momentos no está aquí debido a las restricciones, pero está», decía el novelista con una sonrisa de oreja a oreja. «La relación continua desde hace tres años, muy felizmente y muy a gusto», sentenciaba sobre su situación amorosa. Antes de despedirse del directo, Máxim Huerta ha querido dejar clara una cosa, y es que más allá de trabajar en televisión y escribir novelas, su única función en la vida es la de ser hijo, sobre todo en estas fechas. Segundos después lanzaba una ‘pullita’ a Kiko Rivera e Isabel Pantoja, ya que no entiende porque son tan «tercos el uno con el otro» después de que explotara la guerra mediática en la que se han visto envuelto desde hace más de dos meses. Tema que ha acaparado horas y horas de televisión y que por el moment0, no se sabe el desenlace o si podría existir una posible reconciliación entre ambos.

Es necesario recordar que en junio de 2018, el periodista desempeñó el cargo de ministro de Cultura y Deporte, pero tan solo por siete días porque terminó dimitiendo al darse a conocer una infracción tributaria ocurrida once años antes. Gesto aplaudido por muchos.