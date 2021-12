Máxima de Holanda: lección de elegancia en el uso de la prenda de abrigo con más estilo

No es extraño que Máxima de Holanda sorprenda con sus arriesgados looks que, sin ser de total tendencia, aportan un toque diferenciador respecto al resto de royals. La esposa del rey Guillermo es una maestra en el uso de los complementos para elevar sus estilismos, especialmente a través de las joyas, como los pendientes y los broches, así como de los tocados, que en su caso resultan un accesorio que marca el protocolo. Amiga de los colores fuertes y los estampados, Máxima combina con maestría firmas low cost con otras de gran prestigio como Natan, Jan Taminiau o Claes Iversen.

Si hace unos días, en el gran debut de la princesa de Orange en el Consejo de Estado la Reina apostaba por un sofisticado outfit en color grosella, no ha sido menor su elección para asistir a un festival navideño. La Reina ha acudido a la Gala de Música de Navidad como presidenta honoraria de la iniciativa Meer Muziek in de Klas (Más Música en la Escuela), y lo ha hecho con un elegante look en tonos beis en el que el abrigo ha sido el gran protagonista.

En este caso, Máxima se ha decantado por un sencillo vestido de corte lady en tonos beis de la firma Natan. Un diseño de manga larga y cuello cerrado que está elaborado en seda brillante con aplicaciones de lentejuelas en blanco, gris y marrón, lo que le aporta el toque festivo. Lo ha combinado con unos zapatos de salón en color nude y pendientes de diamantes y turmalina rosa del joyero Steltman. Lo más llamativo ha sido la capa en beis que ha llevado para resguardarse de las bajas temperaturas de estas fechas, así como el peinado, al más puro estilo de una estrella de Hollywood, con ondas al agua y un semirrecogido a un lado.

No es la primera vez que Máxima apuesta por una capa de este tipo, que parece haberse convertido en una de sus prendas fetiche. De hecho, este mismo miércoles, en el acto en el Consejo de Estado, Máxima llevó una capa muy parecida en tono granate. Sin duda, un complemento ideal contra el frío, que cuenta con muchas adeptas entre las royals. No hay más que echar un vistazo en las recientes apariciones de doña Letizia, por ejemplo, para ver cómo las capas, en su caso, envolventes, son un must de su armario, aunque también tiene alguna al estilo de la que ha llevado la argentina.

El objetivo de esta iniciativa con la que la Reina está especialmente implicada es promover una educación musical adecuada para todos los alumnos de primaria de los Países Bajos. De hecho, no es ningún secreto que la argentina es una apasionada de la música y esto es algo que ha sabido transmitir a sus hijas, especialmente a la princesa Amalia y a Alexia.

Esta cita ha tenido lugar en una semana de vital importancia para los Orange, no solo por el cumpleaños de la princesa Amalia, sino porque Alexia está a punto de regresar de Gales para disfrutar de las vacaciones de Navidad con sus seres queridos.