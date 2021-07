Máxima de Holanda: un guiño a Alberto y Charlene y una estrategia que emula a Letizia

Sorpresa en el último acto de la intensa segunda jornada de los reyes Máxima de Holanda y Guillermo en Alemania. Sus Majestades se encuentran desde ayer en el país centroeuropeo realizando la primera visita de Estado después de la pandemia, a la que está previsto que pongan fin mañana. Si ayer la argentina sorprendía con un vibrante estreno de Natan para su llegada a Berlín, desde entonces Máxima ha apostado por reciclar looks de su fondo de armario, al más puro estilo de la reina Letizia. De hecho, la esposa de Felipe VI es toda una experta en materia de recuperar outfits que llevan años escondidos en su vestidor y darles una nueva vida.

En la cena de gala en el Castillo Bellevue, la esposa del rey Guillermo lucía un favorecedor vestido de escote asimétrico en color malva con bordados de Jan Taminiau, una de sus agujas de cabecera, pero esta vez, para el concierto de la Royal Concertgebouw Orchestra, Máxima ha apostado por un estilismo diferente. La Reina ha recuperado un modelo que lleva en su vestidor una década. Un diseño en color azul celeste, con escote palabra de honor, elaborado en encaje y seda plisada y con la falda en varias capas. Un look firmado por Valentino, el mismo diseñador que se encargó de su vestido de novia y que durante algún tiempo fue uno de sus preferidos. De hecho, son muchos los looks que la argentina atesora en su armario de la marca italiana, más allá del que ha recuperado hoy y que estrenó durante las celebraciones de la boda del príncipe Alberto y Charlene Wittstock, que acaban de cumplir diez años de matrimonio precisamente y lo han tenido que pasar por separado debido al estado de salud de la Princesa. Desde entonces, no se ha vuelto a ver a la argentina con el look, al menos en público.

A diferencia de la velada anterior, en esta ocasión el protocolo no requería el uso de tiaras o joyas de este estilo, pero ello no ha sido óbice para que Máxima haya sorprendido con algunas piezas destacadas de su joyero. En concreto, la Reina ha lucido un collar estilo Belle Époque de diamantes y aguamarinas. Se trata de una pieza que la reina Emma compró al joyero de La Haya Burnier como regalo de cumpleaños para su nieta Juliana. La soberana llegó a atesorar varias piezas con este tipo de piedras que ahora forman parte del joyero real, como el broche rectangular que recibió por su boda o la diadema Art Decó por su vigesimoprimer cumpleaños.

En cuanto al look beauty, la argentina ha apostado por dejar el cabello semirrecogido, peinado hacia un lado con suaves ondas, al más puro estilo de las estrellas de Hollywood de los años cuarenta. Un peinado que resalta mucho las facciones de la Reina y que ha adornado con un espectacular pasador de brillantes con forma de mazorca.