Máxima y Guillermo: uevo disgusto en su semana más polémica

No es la mejor semana para la Familia Real de Holanda. El fin de semana pasado Máxima y Guillermo tuvieron que regresar de manera precipitada de sus días de descanso en Grecia ante la recomendación del Gobierno de no abandonar el país, lo que generó numerosas críticas hacia los Reyes, sobre todo cuando se conoció que sus dos hijas mayores habían permanecido algunos días más en el país heleno. Un viaje por el que, como algo inédito, el monarca y su esposa tuvieron que pedir disculpas en un vídeo grabado en su residencia oficial, el Palacio de Huis Ten Bosch. Unas declaraciones en las que el hijo de la princesa Beatriz reforzaba su compromiso en la lucha contra el coronavirus y calificaba de imprudente su desplazamiento, aunque en ningún momento había estado fuera de la legalidad.

[embedded content]

Ahora que la Familia Real está en el punto de mira, los Orange están haciendo un esfuerzo por mantener un perfil bajo y mostrar a la población que están muy comprometidos con la situación. De hecho, poco después de su regreso a Holanda, la princesa Alexia era captada por un fotógrafo junto a su hermana Amalia, ambas en la parte de atrás de un vehículo y aunque sean convivientes, luciendo mascarillas, como marca la normativa. En el caso de Alexia, ha llamado especialmente la atención que ha apostado por un diseño solidario de Jan Taminiau, firma de cabecera de la Reina.

Sin embargo, no han terminado aquí los disgustos para la familia. Tal como ha dado a conocer hoy varios medios holandeses, el exmarido de la prima del Rey se ha convertido en protagonista de una nueva polémica. Al parecer, Edwin de Roy van Zuydewijn, exmarido de la princesa Margarita de Borbón-Parma, se ha presentado ante los tribunales de La Haya para pedirle una pensión a su mujer. Esto no debería resultar tan extraño si no fuera porque lo ha hecho catorce años después de uno de los divorcios más complicados del Gotha, que fue en su momento calificado de escandaloso, ya que hasta llegaron a disputarse la custodia de su perro Paco.

El empresario holandés nunca fue muy bien recibido en la Corte y su boda con Margarita, segunda de los cuatro hijos de la princesa Irene, hermana reina Beatriz, fue un gran quebradero de cabeza. De hecho, el padre de la novia ni siquiera asistió al enlace y cuando un año más tarde se casaron Máxima y Guillermo prefirieron no invitarle para evitar conflictos.

Aunque Margarita es prima de los actuales reyes, su relación con ellos no es especialmente fluida. En 2003 en una entrevista acusaba a su tía, la hoy princesa Beatriz, de haber intentado impedir su enlace y de haber espiado a su novio de manera ilegal, abusando de su poder. No fue esto lo único que dijo, sino que también aseguró que desde la Casa Real se había boicoteado la empresa de su exmarido, que hoy le reclama una pensión. Al final se descubrió que Beatriz había investigado al novio, pero para entonces Margarita ya había llegado a un punto de no retorno con los Orange.

En 2006, la pareja decidió divorciarse tras un tiempo separados y para entonces Margarita consiguió recuperar el cariño de su familia. Dos años más tarde contrajo matrimonio con el abogado Tjalling Ten Cate, con quien tiene dos hijas. En 2007 la Justicia de Holanda falló a favor del exmarido de Margarita, pero ella alegó que no tenía fondos para pagarle la pensión que reclamaba. Sin embargo, parece que Edwin de Roy van Zuydewijn no está dispuesto a tirar la toalla, sobre todo cuando asegura que ya no es capaz de encontrar trabajo. El exabogado mantiene que el proceso judicial debe repetirse por un error en la firma de los tres jueces. Asegura que su exmujer tiene capacidad de sobra para pagarle la pensión ya que es propietaria de una casa de más de un millón y medio que adquirió sin hipoteca. De Roy van Zuydewijn considera que el tesorero de la Casa Real que participó en el juicio mintió sobre la situación económica de la Princesa, de manera que ahora podría abrise una nueva brecha que afecte directamente a Máxima y a Guillermo. Y esto es lo que menos necesitan.