“Me pego un tiro”: la última polémica de Violeta Mangriñán

Los comienzos de Violeta en televisión

> Violeta Mangriñán empezó en televisión en 2018, y desde sus inicios siempre ha generado polémicas y cierto amor-odio hacia ella. Sus primeros pinitos en la pequeña pantalla fueron en MYHYV, donde empezó como pretendienta de Albert Barranco. Por desgracia, el tronista no se fue con ella, pero dio tanto juego en el programa que le ofrecieron el trono y lo aceptó encantada. En su trono, no solo salió la Violeta más real, sino que encontró el amor y se fue con Julen de la Guerra.

La pareja vivió una relación complicada, marcada por muchas idas y venidas, que Violeta narraba o bien por sus redes sociales o en su canal en MTMAD. La última vez que dijeron que se daban otra oportunidad fue a pocos días de que Violeta se fuera a Honduras a formar parte del reality más atrevido de la televisión, Supervivientes. Su paso por la isla fue de los más vistos y comentados por la audiencia. Y es que, no contenta con ponerle los cuernos a Julen con Fabio Colloricchio ante toda España, le dejó en directo y encima intentó justificar su pésimo comportamiento: “Yo no he matado a nadie, que me apedreen si quieren, pero no mando en mis sentimientos”.

A pesar de toda la polémica, salió de la isla manteniendo una relación con Fabio que todavía mantienen a día de hoy. Una relación que se mantiene fuerte a pesar de la influencer haber reconocido en el programa de MyhyV que Fabio le fue infiel, en una ocasión. Callando muchas bocas, la valenciana y el argentino llevan viviendo juntos más de un año y comparten un amor muy fuerte hacia su mascota, Canela, protagonista de las redes sociales de ambos.

Y es que todo hay que reconocerlo, Fabio ha sido fundamental para que Violeta se enfrentara a uno de sus mayores obstáculos. Si quieres saber a que ha tenido que enfrentarse la pareja, sigue leyendo.

