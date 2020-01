Meghan Markle busca representante para retomar su carrera de actriz

Es hora de buscarse un sustento para el futuro. La asignación económica que el Príncipe Harry y Meghan Markle recibirán del Príncipe Carlos después de su marcha de la Familia Real Británica tiene los días contados. Así, y a sabiendas de que recibirán del Duque de Cornualles dinero durante un año entero, los Duques de Sussex se han puesto manos a la obra para obtener esa deseada «independencia financiera», que manifestaron al comunicar su decisión.

A la espera de saber a qué se dedicará el Príncipe Harry, su mujer tiene claro que su futuro está en el mundo de la interpretación. Tres años después de abandonar su profesión dejando ‘Suits’, la serie de abogados que le supuso el salto a la fama, Meghan Markle quiere volver a la pequeña pantalla. Algo para lo que necesita un buen representante que sepa manejar la situación puesto que su telefóno no dejará de sonar con propuestas y papeles que tendrá que valorar y estudiar muy bien antes de aceptar.

El Príncipe Harry y Meghan Markle tras su salida de la Casa de Canadá en Londres

Según publica US Weekly, en ese mismo proceso de búsqueda de un profesional está la mujer de Harry de Inglaterra: «Meghan está buscando representante de forma activa, ya ha comenzado con ello. Puede ser un mánager o un agente, está contactando con personas que puedan representarla en sus futuros proyectos». Una búsqueda que seguramente le resulte complicada porque no le faltarán candidatos al puesto para asesorarle en su regreso a Hollywood.

El proyecto de Meghan Markle con Disney

Por el momento, y a falta de saber en qué tipo de proyectos quiere participar, Meghan Markle ha firmado un pequeño contrato con Disney para poner voz a un dibujo animado de un documental. Eso sí, todo lo recaudado será destinado a la asociación Elephants Without Borders (Elefantes sin fronteras), por lo que ella no tendrá ningún tipo de ingreso de este trabajo.

La Reina Isabel, el Príncipe Harry y Meghan Markle en el centenario de la RAF

Y mientras la Duquesa de Sussex ya está buscándose un futuro, su marido todavía está tratando de digerir todo lo ocurrido en las últimas semanas. Según ha desvelado su amigo Nacho Figueras en el documental ‘Royal Divide: Harry, Meghan and The Crown’, el nieto de la Reina Isabel ha pasado por un proceso muy doloroso tanto a nivel público como a nivel personal, pero él lo único que ha hecho es intentar tener «una vida tan normal como la de cualquiera»: «Está siendo un padre, un tipo que está tratando de proteger a su cachorro y a su leona de lo que sea necesario«, declaraba.

Algo que precisamente así manifestó el propio Duque de Sussex en un discurso pronunciado durante una cena benéfica en favor de Sentebale, entidad que fundó en 2006 con el apoyo de Seeiso de Lesotho para luchar contra el SIDA y la pobreza siguiendo el ejemplo de Lady Di. Allí aseguró que si intención era seguir ligado a ciertos proyectos, pero que su salida de la Casa Real Británica implicaba no poder seguir haciéndolo: «La decisión que hemos tomado mi mujer y yo de dar un paso atrás no ha sido tomada a la ligera. Han sido muchos meses de conversaciones después de muchos años de retos. Llegados a este punto, no había otra opción. Lo que quiero dejar claro es que no estamos huyendo, no estamos escapando de vosotros. Nuestro deseo era continuar sirviendo a la Reina, la Commonwealth y mis asociaciones militares, pero sin financiación pública. Desafortunadamente, no ha sido posible. Lo acepto, sabiendo que no cambia lo que soy o cómo de comprometido estoy».