Meghan Markle: continúa su batalla contra la prensa británica

Hace casi dos años desde que los duques de Sussex decidieron comenzaron una nueva vida lejos de sus obligaciones como royals. Harry y Meghan dijeron adiós al título de Su Alteza Real, poniendo rumbo a los Estados Unidos y dejando atrás a los Windsor. Un nuevo capítulo en el que también quisieron saldar sus deudas pendientes con algunos tabloides británicos, emprendiendo una batalla legal que todavía continúa vigente.

A finales del 2019, el hijo menor de Lady Di y su esposa adoptaron la vía legal contra medios como Mail on Sunday por considerar “una campaña despiadada” a algunas de sus publicaciones, especialmente en la que se dejaba ver una carta privada que la exactriz escribió a su padre unos días después de haberse dado el “sí, quiero” con el Príncipe. Un caso que terminó antes de llegar a un juicio con la victoria de la Duquesa, ya que el tribunal consideró que se había “quebrantado su derecho a la intimidad”. Pero la guerra no quedó ahí y actualmente el representante legal del grupo editorial Associated Newspapers Limited ha solicitado ante los Reales Tribunales de Justicia de Londres la nulidad de la condena impuesta por ser “manifiestamente excesiva y, en consecuencia ilegal”. Una impugnación que ha provocado que hoy mismo comience una audiencia de apelación que se alargará hasta el próximo jueves. Si la Justicia terminara dando la razón al grupo, Meghan se vería obligada a declarar en un juicio, respondiendo todas y cada una de las preguntas de los abogados. Desde la editorial se agarran a que, supuestamente, la cuñada de Kate Middleton podría ser la coautora de la carta junto al ex secretario de comunicación de la Familia Real, Jason Knauf. Pero si esto no fuera así y la ley diera la razón por segunda vez a Markle, el caso se cerraría para siempre y los Duques se saldrían con la suya.

En medio de esta lucha judicial, la intérprete de Suits ha decidido actuar con la mayor normalidad y dar continuidad a sus quehaceres. En esta última ocasión, la madre de Archie Harrison y Lilibet Diana formará parte del evento The New York Times DealBook Online Summit. En la cumbre, la nuera del príncipe Carlos dará una charla bautizada como Minding the Gap dedicada a la igualdad económica y profesional de las mujeres y cómo conseguirla. Allí coincidirá con otros participantes de lo más conocidos, como Matthew McConaughey o Maria Ressa, quienes también estarán allí durante los dos días de la celebración por el 20 aniversario de DealBook.

El futuro de Meghan Markle

Aunque la agenda de la Duquesa cuente con un sinfín de planes a corto plazo, también tiene en la mente algunos que van más allá. Recientemente se ha evidenciado la intención de Meghan Markle de acercarse al mundo de la política, algo que se ha hecho más visible en los últimos días. La esposa del príncipe Harry ha publicado una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de los Representantes y al líder de la mayoría del Senado en la que hace un llamamiento para que se aprueba la baja de maternidad y paternidad remunerada desde el Congreso. Un escrito que podía convertirla en invitada a una cena bipartidista con las 21 senadoras de Estados Unidos, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre.