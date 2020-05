Meghan Markle podría volver a relanzar el blog que cerró cuando empezó con el Príncipe Harry

La vida de Meghan Markle y el Príncipe Harry ha cambiado de manera radical después de que tomaran la decisión de alejarse de la Casa Real Británica para olvidarse de sus compromisos como Duques de Sussex y hacer su vida alejados del foco mediático como habían hecho desde el momento en el que hicieron oficial su relación.

Meghan Markle en su visita al Distrito 6 de Ciudad del Cabo

Poco a poco han ido reconduciendo su camino profesional para encontrar la manera de sustentarse financieramente hablando lejos de la Reina Isabel. Una de las nuevas cosas que se ha descubierto es que ya se ha revelado la portada de la biografía autorizada del matrimonio que se lanzará el 11 de agosto de 2020 y en ella han podido colaborar con dos periodistas para poder contar toda la verdad desde que comenzaron esta relación.

Además del documental en el que ha participado Markle sobre elefantes y que ha sido creado por Disney, ha comenzado a rumorearse que podría volver a retomar el blog que cerró cuando comenzó su relación con el Príncipe Harry. Este se creó en 2014 y se trataba de su espacio personal en el que compartía sus consejos, sus sitios preferidos para viajar, comer, trucos de moda y belleza o quienes son las mujeres que la han inspirado.

Meghan Markle llegando a la inauguración de la Cumbre Mundial One Young en Londres

Según Myka Meier, experta en protocolo y realeza, ha dejado claro que Meghan Markle podría hacer algo parecido a lo que ha realizado la actriz Gwyneth Paltrow con Goop, su página web de tips y productos, que se ha hecho muy popular en parte por la polémica generada por algunos de sus consejos y productos, y ella podría conseguir que su blog se hiciera popular por la situación en la que vive después de la decisión que tomó con su marido.

¿Volverá?

La plataforma digital de Meghan se llama The Tig, que además debe su nombre a Tignanello, el vino italiano favorito de la exactriz, y se cerró en abril de 2017 cuando ya llevaba un tiempo saliendo con el Príncipe Harry, aunque en ese momento su relación no se había hecho oficial. En septiembre de 2019 The Sun reveló que el gerente comercial de la Duquesa, Andrew Meyer, había renovado los derechos para mantener el nombre The Tig, lo que hizo saltar las alarmas.