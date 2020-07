Meghan Markle saca la cara por sus amigas en un nuevo juicio con los medios británicos

La batalla judicial entre Meghan Markle y los medios de comunicación británicos parece que solo acaba de empezar. Pese a que la Duquesa de Sussex hace tiempo que se fue de Inglaterra, sigue teniendo asuntos pendientes allí. Tanto es así que ha decidido emitir un comunicado en el que amenaza con tomar medidas legales contra medios como The Daily Mail o Mail of Sunday, y todo porque podrían publicar el nombre de cinco de sus amistades, en concreto mujeres, te habrían hablado en privado con la revista People para poder elaborar un perfil sobre la mujer del Príncipe Harry.

Los Duques de Sussex llegando a Tonga dentro de su gira por Oceanía

A estos medios ingleses Meghan Markle ya los denuncio por publicar algunas falsedades haciendo referencia a su vida privada mientras formaba parte de la Familia Real inglesa, es más, habrían sacado a la luz algunos fragmentos de una de las cartas que escribió con su padre en un momento crítico de su relación con él. En caso de que se revele la identidad de sus amigas ha dejado claro en dicho comunicado que se atentaría contra su derecho de privacidad y pondría en riesgo su salud mental al verse expuestas sin necesidad.

«Associated Newspapers, la sociedad propietaria de The Daily Mail y de Mail of Sunday, está amenazando con publicar el nombre de cinco mujeres, cinco ciudadanas anónimas, que decidieron por voluntad propia hablar con un medio americano hace más de un año para defenderme del acoso al que estaba sometida por parte de los tabloides británicos», se puede leer en el comunicado que ha hecho público el medio The Telegraph.

Meghan Markle dando un discurso en el primer evento de su agenda solidaria

Y el texto no termina ahí porque continúa diciendo: «Cada una de estas mujeres son ciudadanas, algunas de ellas jóvenes madres, que tienen el derecho básico a su privacidad. Tanto el Mail como el Sunday como el sistema judicial tienen sus nombres escritos en un sumario secreto; pero que esos medios los saquen a la luz sin más motivo que hacer clicktbait y obtener ganancias es algo asqueroso que pone en riesgo su bienestar mental».

De momento no saldrán a la luz

Por último, esto es lo que ha aportado al comunicado: The Mail of Sunday está jugando con vidas reales. Con todo el respeto, pido a los juzgados que trate este tema legal con la sensibilidad que se merece. Que hagan lo posible para evitar que esta información se publique, algo que no tiene precedentes. Identificar a estas personas anónimas sería un abuso del proceso legal. También se estaría rompiendo el privilegio legal que estos propios periódicos tienen para no tener que identificar a sus propias fuentes». Poco tiempo ha hecho falta para que uno de los responsables de dichos medios contestara este comunicado dejando claro que no tenían intención de hacer públicos los nombres de estas cinco mujeres, aunque al menos de momento, ya que también asegura que si sus identidades son cruciales para el caso legal no ven que hay un motivo por el que te van a permanecer en secreto.