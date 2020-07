Meghan Markle y el príncipe Harry, un libro describe la tensión antes de su salida de la familia real

Se denominó Megxit y hacía alusión a la salida de la familia real británica de Meghan Markle y el príncipe Harry. Un libro lo repasa en profundidad.

El libro se edita el 11 de agosto y promete arrojar algo de luz sobre lo que no deja de ser un escándalo enmascarado como decisión personal.

En el libro Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry, Meghan y el inicio de la moderna Familia Real) se afirma que el éxito internacional de esta pareja estaba empezando a empañar la imagen del resto de miembros de la familia. Los hombres de traje gris no tardaron en comenzar a hacer de las suyas para impedir que la fama de los jóvenes siguiera aumentando.

Primero comenzaron por reducir al máximo la agenda de actividades. Continuaron instando a Kate Middleton a que no apareciera junto a Meghan. Luego, los proyectos del príncipe Charles y de William eran siempre más importantes que los de la pareja.

Omid Scobie y Carolyn Durand, periodistas expertos en los Royals, indican que «a medida que crecía su popularidad, también lo hacía la dificultad de ambos en entender por qué apenas había personas preocupadas por ellos en palacio. Terminaron convirtiéndose casi en un problema».

Incluso la reina permanecía alejada de ellos, en una ocasión «se pasaron un mes sin verla. Harry y Meghan pensaron en ir directamente a la terminal donde iba a aterrizar su avión como si se tratase de una visita sorpresa, pero esto habría roto el protocolo».

Finalmente, «todos culparon a Meghan y ella, llorando, les reconoció a sus más íntimos que había dado la vida por la familia. Y que quería hacer lo que fuera por ser aceptada, pero la vida es así. Fue algo muy triste».

La biografía de la pareja no fue alimentada por sus comentarios, fueron dos periodistas que les apoyan los encargados de redactarla. Como aquello iba a ser una hagiografía, ambos decidieron usarla a su favor contra la familia real.

Así será, de hecho, como ya se reconoce, va a ser una especie de declaración encubierta de la pareja en la que se habla del compromiso, del Megxit y de todo un poco. A ver cómo se acepta la obra en Buckingham.

