Meghan Markle y Harry: Dónde ver en España la demoledora entrevista | Familia Real británica

Con permiso de Iker Casillas y Sara Carbonero y de los altercados relacionados con los Premios Goya, los duques de Sussex son los grandes protagonistas de la semana. Su demoledora entrevista con Oprah Winfrey ha sacudido los cimientos de la Casa Real Británica. Reino Unido continúa en shock con las palabras del príncipe Harry y de Meghan Markle. La presión a la que han sido sometidos, el abandono, los pensamientos suicidas y otras fuertes palabras que todavía resuenan en las islas y que vamos a poder disfrutar de manera íntegra en España.

WATCH: Meghan, Duchess of Sussex, tells @Oprah she wasn’t close with her half-sister Samantha and she «changed her last name back to Markle… only when I started dating Harry. So I think that says enough.»#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/unfrStscZl — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

Hasta ahora nos habíamos tenido que conformar con pequeños extractos de vídeo que la cadena inglesa colgaba en sus redes sociales, así como con transcripciones que nos llegaban desde allí. Pero esto ha cambiado y ahora vamos a tener la oportunidad de poder ver la entrevista completa con la que los Sussex han dinamitado la paz en Buckingham, si es que alguna vez la hubo.

Atresmedia ha comprado los derechos audiovisuales para poder emitir esta joya que desde ya forma parte de la historia de la televisión. ¿Cuándo se podrá ver? Tal y como hiciera la CBS, el grupo de comunicación español ha decidido separar la entrevista en dos partes para así generar una mayor audiencia. El sábado 13 se podrá ver en Antena 3 la primera entrega y el domingo 14 la segunda en La Sexta. De este modo, las dos grandes cadenas de la corporación salen reforzadas.

Se espera que la audiencia cosechada con la entrevista de los Sussex supere máximos históricos. La CBS alcanzó los 17 millones de espectadores en todo el mundo, de los cuales 13,4 millones eran residentes en Reino Unido. Sobra decir que fue el evento más visto del país en lo que va de año. Las cifras que se manejan por poderlo emitir son astronómicas: 9 millones de dólares en Estados Unidos y un millón de libras esterlinas en Gran Bretaña. Esto deriva en unos jugosos ingresos publicitarios que han llenado las arcas de las cadenas emisoras y que justifican el gasto por adquirir los derechos.

La reaparición de los Sussex en televisión ha sido un bombazo informativo que ha recorrido las redacciones de todo el mundo. Meghan Markle se rebeló destapando que ha vivido un completo infierno mientras ha pertenecido a la corte de Isabel II. Se sintió silenciada e ignorada: «No veía una solución, mi madre y mis amigos me llamaban llorando y me decían: ‘Meg, no te están protegiendo’. En ese momento me avergonzaba decirlo. Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento muy real, claro, aterrador, constante. Y recuerdo que Harry me consoló».

[embedded content]

Markle pensó en suicidarse y cuando fue a buscar cobijo en la familia de su marido se topó de bruces con la realidad: «Acudí a la institución y les expliqué que necesitaba ir a algún sitio para recibir ayuda. Les dije, nunca me he sentido así antes y necesito ir a algún sitio y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la monarquía».

La respuesta de Isabel II a los Sussex

Dos días después del tsunami provocado por la entrevista de su nieto y nuera, Isabel II apareció para calmar las aguas y dar su versión. La Reina publicó un comunicado un tanto ambiguo: «Toda la familia está entristecida al conocer en su totalidad cuán desafiantes han sido los últimos años para Harry y Meghan. Las cuestiones planteadas, en particular sobre la raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia se ocupará de ellos en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia».

Buckingham Palace está que arde y España no se lo va a perder. Cojan palomitas.