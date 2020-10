Melyssa se enfrenta a Tom Brusse: «¡me das asco!»

Melyssa se ha dado cuenta ya de que Tom Brusse tiene la cara de hormigón armado y que sus pantomimas no convencen a nadie.

Melyssa se ha dado cuenta ya de que Tom Brusse tiene la cara de hormigón armado y que sus pantomimas no convencen a nadie. Y eso que la antedicha no quiso ni ver las imágenes de su pareja con otra chica en la que lo daba todo. Al menos, se le concedió el derecho de protagonizar una hoguera de confrontación para la historia.

Ella siempre tuvo voluntad declarando que «hay una posibilidad de que perdone a Tom aunque cada vez se hace más pequeñita porque cada vez me siento más fuerte. Tengo que verlo muy destrozado y tengo que verlo pasarlo mal y que me demuestre que me quiere».

Melyssa estuvo brillante al indicar que «Me considero débil pero aquí he conseguido encontrar la fuerza y saber que no necesito a un hombre para salir adelante, solo que él me hacía feliz. Pero si esa felicidad era mentira no me interesa».

«¿No me miras a la cara? ¿No hay valor? Después de lo que has hecho agachas la cabeza. ¿Has venido a atacarme en vez de a justificarte? Pienso que no te has enamorado de ella, que es un juego y también has jugado con ella. No vas a tener una relación con ella, lo sé. Vuestra casa me parece la casa de Playboy y tú pareces el dueño. El día que nos despedimos pensé que eras el amor de mi vida. Una persona que se ha besado con otra en mi cara no tiene razón. ¿Tú sabes lo que me has hecho? Me has hecho sufrir».

Terminaba su intervención aclarando que «Te tengo rabia. Lo que más me duele es seguir queriéndote. Esperaba que llegaras aquí y rogaras amor por mí. Si no eras feliz conmigo, me lo hubieras dicho antes. Me das asco. Eres la peor persona que he conocido en mi vida. Te has acostado con ella. Cerdo de mierda, ¿Cómo has podido? ¿Te has quedado bien? ¿No te da vergüenza que tu padre vea esto? Tienes un corazón podrido y eres la peor persona que conozco. Que te vaya muy bien en la vida, no vuelvas a escribirme». Una gran señora. Esperamos tus comentarios al respecto.

Parejas Televisión #Melyssa (LIDLT) #Tom Brusse (LIDLT)