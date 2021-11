Mercadona y Amazon tienen en perfume más vendido de España en versión low cost

Olores hay muchos, pero existe un perfume que lleva años siendo tendencia, hasta el punto de que es el más vendido del mercado español: Eau de Rochas. Una fragancia con notas de salida de lima, mandarina, albahaca, toronja, bergamota, limón y cedro que funciona perfecta en mujeres jóvenes y maduras, convirtiéndose en uno de esos trucos de belleza que pasa de madre e hija y de generación en generación.

Con el black friday y las navidades a la vuelta de la esquina, son muchos los que buscan un detalle para tener con sus seres queridos y aunque Eau de Rochas es una gran opción y no tiene un precio excesivamente elevado -el frasco cuesta una media de 35 euros según el tamaño- existe una una opción más económica que merece ser tenida en cuenta. Una vez más, Mercadona y Amazon tienen la solución, el agua de colonia Zinnia, cuyas notas aromáticas recuerdan mucho a la creación del diseñador francés Marcel Rochas.

Este perfume se puede encontrar en frascos individuales y el precio del envase de 100 mililitros es de unos muy asequibles 7 euros. Quizás la duración del perfume sea un poco menor que la de Rochas, pero como cuesta varias veces menos es un inconveniente menor.

Las noches son para My Soul Supreme for Her. Un precioso envase de terciopelo rojo esconde una fragancia marcada por tonos de flor de lis y rosas, con notas florientales apolvadas. Su precio es de 12 euros y tiene una versión masculina que tiene una base amaderada de cedro y notas radiantes de pomelo blanco.