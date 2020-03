Mercedes Milá consigue volver a España tras quedarse atrapada en Italia por el coronavirus

La presentadora Mercedes Milá ha podido volver a España por fin, ya que el cierre de fronteras de Italia pilló a la presentadora y a todo su equipo en el país para grabar nuevos episodios de su programa ‘Scott y Milá’, que se emite en Movistar. Pero como la televisiva ya explicó: «Nos fuimos a Italia antes de que se cerraran fronteras y pasara todo en España. En todo momento hemos seguido todas las precauciones y así seguiremos haciendo».

Mercedes Milá posando con Scott en la presentación de la nueva temporada de Movistar+

La periodista, junto con todo su equipo, han estado varios días aislados y retenidos en Italia, pero ya se encuentran todos en España. «Abandonamos una ciudad con aproximadamente 100 casos de Covid-19, con las prevenciones muy asimiladas, y que jamás veremos tan despejada y preciosa, y nos dirigimos a Madrid, donde hay más de 1000″, contaba Mercedes Milá en sus redes sociales.

Además, en su cuenta de Instagram, la que fue presentadora de ‘Gran Hermano‘ ha querido compartir una foto para que sus seguidores, muy preocupados por ella y su equipo, supiesen que ya está de vuelta en España. «Y por fin hemos llegado a casa. Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y energía positiva durante esta aventura. La he recibido toda. Acabo el viaje con una foto de este momento único en la Via della Conciliazione…»

Foto compartida por Mercedes Milá/Instagram

Todavía no se sabe si Mercedes Milá y su equipo tendrán que someterse a una importante cuarentena ya que vienen del país europeo con mayor número de afectados por el coronavirus, pero si tienen que hacerlo, lo harán sin problema: «No sabemos si nos pondremos en cuarentena. Estamos consultando a expertos del sector sanitario. Lo que nos digan, lo haremos. Ellos mandan«, ha explicado la periodista.

Saludos con codos

A pesar del caos que se vive en Italia debido a la enfermedad, la catalana ha podido ver a su hermano, su cuñada y sus sobrinos, que viven en Roma, eso sí, ha reconocido que se han saludado con un toque de codo. «Hoy por fin he podido ver a mi hermano Lorenzo y a su mujer Sagrario. No he podido abrazarle, pero nos hemos tocado codo con codo. En la foto podéis ver cómo Lorenzo se preparaba para el telediario mientras a mí me entrevistaban desde TVE», contaba la presentadora.